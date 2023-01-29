Японія та Нідерланди приєдналися до США у «війні чіпів» проти Китаю

Журналісти дізналися, що Японія та Нідерланди приєднаються до Сполучених Штатів у санкціях проти Китаю. Джерело пише, що мета полягає в тому, щоб «підірвати амбіції Пекіна щодо створення власних потужностей із виробництва мікросхем».

Зокрема, голландській компанії ASML Holding HV буде заборонено передавати машини, що використовуються для виробництва чіпів, до Китаю. Аналогічні обмеження буде накладено на японську Nikon Corp.

Цей крок є частиною плану президента США Джо Байдена щодо обмеження здатності Китаю виробляти та розробляти власні напівпровідники, які використовуються для штучного інтелекту у збройних силах. Це також вплине на галузь мобільних технологій.

Американські виробники обладнання вже скаржилися, що обмеження торгівлі з Китаєм впливає на баланс із конкурентами. Генеральний директор ASML вже попередив, що контроль США над експортом літографічного обладнання врешті-решт підштовхне Китай до розробки власного. “Це займе час, але, зрештою, вони досягнуть свого”, – сказав керівник.

Джерело: portaltele.com.ua

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