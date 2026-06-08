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Япония продолжает готовиться к возможному конфликту вокруг Тайваня

Япония продолжает готовиться к возможному конфликту вокруг Тайваня

Япония продолжает готовиться к возможному конфликту вокруг Тайваня и обороне островов, разрабатывая новое поколение десантных бронемашин с возможностью работы как в пилотируемом, так и в полностью беспилотном режиме.

(https://www.navalnews.com/naval-news/2026/06/japan-is-developing-a-new-unmanned-aav-which-will-bring-mum-t-to-amphibious-operations/)

Новая машина должна заменить американские AAV-7, которые состоят на вооружении Амфибийной бригады быстрого реагирования Сил обороны.

В отличие от предшественника, японская разработка сможет преодолевать коралловые рифы за счет сочетания гусеничного движителя и водометов, что значительно расширяет количество доступных мест для высадки десанта.

Планируется, что ее вооружение также станет заметно мощнее, поскольку помимо пулемета предусмотрена установка дистанционно управляемого боевого модуля с 30-мм автоматической пушкой.

Наиболее интересной особенностью проекта является интеграция концепции MUM-T, при которой экипаж одной машины сможет дистанционно управлять несколькими беспилотными платформами.

Японское агентство ATLA планирует построить четыре опытных образца, испытания которых начнутся в 2027 году.

В перспективе планируется закупить около 97 таких машин, а начало поступления первых серийных образцов в войска ожидается уже в 2028 году.

Иллюстрация из презентации Министерства обороны Японии — концепция использования беспилотных систем, при которой аппараты с экипажем управляют безэкипажными.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/97477

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