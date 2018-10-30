Японская принцесса вышла замуж за однокурсника и лишилась титула

Японская принцесса 28-летняя Аяко вышла замуж за 32-летнего работника судоходной компани Nippon Yusen KK Кэя Морито и лишилась своего титула. Церемония прошла в Токио 29 октября, пишет The Mainichi в Twitter.

Фото: twitter.com

Ее супруг не относится к аристократическим семьям страны, потому, согласно традиции, Аяко должна отказаться от титула. На прошлой неделе принцесса простилась с императором Акихито и членами королевского двора. Аяко сразу после свадьбы получит 1,3 млн долларов от государства, чтобы поддерживать образ жизни, соответствующий ее статусу.

В свадебной церемонии приняли участие около 30 человек, включая членов семьи. Принцесса Аяко была в традиционном придворном одежде с красными и зелеными узорами, а жених, который был ее однокурсником - во фраке с фалдами. Аяко является двоюродной племянницей японского императора Акихито.

Источник: http://strana.ua