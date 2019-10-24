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Ярославские депутаты предлагают хоронить покойников плотнее, чтобы на кладбище было больше места

Ярославские депутаты предлагают хоронить покойников плотнее, чтобы на кладбище было больше места

В Ярославле депутаты горсовета обсудили проблему нехватки мест под захоронения. Депутат Дмитрий Петровский предложил изменить нормативы плотности захоронения и уменьшить ширину могил, пишет «Московский комсомолец» в Ярославле.

В понедельник, 21 октября, депутаты побывали на действующих городских кладбищах, в том числе на Осташенском. Там сейчас оборудуют новый участок площадью девять гектаров, но это лишь временное решение проблемы.

Пока городские власти пытаются добиться новых земель под кладбища в Ярославском районе, депутаты предлагают изменить нормативы плотности захоронения.

Депутат Дмитрий Петровский считает, что ширину стандартной могилы нужно сократить хотя бы на полметра, и тогда «места на Осташинском хватит не на полтора, а на два года». Петровский также предложил властям Ярославля активнее работать над получением новых земель под кладбища вне города.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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