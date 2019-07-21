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Явка на внеочередных выборах: первые данные ЦИК

Явка на внеочередных выборах: первые данные ЦИК

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 12.00 воскресенья составляет 13,61% по данным пяти избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Согласно информации, уже поступили данные об активности избирателей из 5 округов. Общее количество территориальных избирательных округов - 199.

В Волынской области явка составила 12,8%, в Донецкой - 17,12%, во Львовской - 11,4%, в Одесской - 13,88%.

Агентство Телевидения Новости

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