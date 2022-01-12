Язык современной дипломатии в цитатах

Лавров назвал страны распавшегося Варшавского договора "сиротами"

Лавров сообщил, что НАТО является геополитическим проектом по освоению территории, «которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского Союза».

Но в английской версии заявления главы МИД «бесхозные» земли были названы «orphaned», что также можно перевести как «осиротевшие».

https://twitter.com/RussianEmbassy/status/1480468229004926977

Экс-глава МИД Польши пригрозил «дать по яйцам» «насильнику»-России

Ексглава МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту Радослав Сікорський різко відповів на думку глави МЗС Росії Сергєя Лаврова щодо НАТО.

Сікорський прокоментував твіт посольства Росії у Великій Британії, яке виклало думку глави МЗС Росії. Лавров заявив, що "НАТО став суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу".

Євродепутат відповів різкою заявою.

"Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним гвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях", – зазначив Сікорський.

https://twitter.com/radeksikorski/status/1480536745112444936

У Москві парирували ексглаві МЗС Польщі натяком, що Росія не має яєць

Речниця МЗС Росії Марія Захарова 11 січня прокоментувала слова Радослава Сікорського:

«Росія – жіночого роду. Мабуть, Сікорський став жертвою концепції ґендерної різноманітності», – прокоментувала Захарова у своєму Telegram висловлювання польського політика.

По материалам: radiosvoboda.org, pravda.com.ua

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