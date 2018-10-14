Ичня: в медучреждениях остаются более 90 человек

В медучреждениях города Прилуки и пгт. Парафиевка остается 91 человек, в т.ч. один ребенок, которые были эвакуированы в результате пожара и детонации боеприпасов вблизи н.п. Ичня (Черниговская обл.).

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 14:00 14 октября.

"Пиротехническими подразделениями отработаны 7 заявок, (с начала привлечения - 238). Проверен и очищен от взрывоопасных предметов 21 населенный пункт (Заудайка, Малая Дивица, Обычив, Буримка, Безбородьков, Шиловичи, Монастырище, Ольховая, Коломийцево, Полова, Колесники, Лесные Сорочинцы, Стрельники, Левки, Городня, Тарасовка, Гмырянка, Коршаки, Ичня, с.Лучковка и Красное) ", - сообщили в ГСЧС.

Продолжается проведение комиссионных обследований жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения: обследовано 3529 объектов из 9713 (36,3%).

Объекты жизнеобеспечения Ичнянского района - электроснабжение, стационарная телефонная связь, водоснабжение и водоотведение работают в штатном режиме.

"Остаются отключенными от газоснабжения 3 тыс. 737 абонентов в 8 населенных пунктах (г. Ичня, Гмырянка, Иржавец, Гужовка, Рожновка, Крупичполе, Буримка, Максимовка). Проводятся работы по подключению этих населенных пунктов. Организована круглосуточная работа "горячей линии" по телефонам (046) 2-678-274, (046) 2-676-003", - говорится в сообщении.

Напомним, взрывы на 6-м арсенале Минобороны начались в ночь на 9 октября, в течение суток с 16-киломтеровои зоны были эвакуированы 12,5 тысячи человек.

ГСЧС в Черниговской области сообщало, что на арсенале вблизи Ичне хранилось 88 тысяч тонн боеприпасов, однако в Генштабе Вооруженных сил заявляли, что эта цифра отличается от реальной примерно в 1,5-2 раза.

Силовые ведомства подозревают диверсию на складах и предполагают, что на арсенале была заложена взрывчатка.

13 октября на территории артскладов возле Ични наблюдалась детонация боеприпасов, по состоянию на 18:00 зафиксировано 44 взрыва.

Агентство Телевидения Новости