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Иерусалим и Киев договорились

Иерусалим и Киев договорились

Министры иностранных дел Израиля и Украины Эли Коэн и Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор на насущные для обеих стран темы.

В частности, израильский министр заверил украинского коллегу в том, что бесплатное медицинское обслуживание для украинских беженцев, временно проживающих в Израиле, будет продлено. Как мы сообщали ранее, срок медицинской страховки за госсчет для украинских беженцев закончился, а автоматического продления предусмотрено не было, и это вызвало общественный резонанс как в Израиле, так и в Украине.

Эли Коэн не стал распространяться о содержании беседы – он предпочел “ретвитнуть” лаконичный отчет Дмитрия Кулебы об этом разговоре.

Некоторые детали привел израильский посол в Украине Михаил Бродский. Он сообщил, что в ближайшие дни, по просьбе украинской стороны, Израиль направит в Украину несколько тонн медикаментов. По словам посла, Кулеба заверил Коэна, что, вопреки публикациям в прессе, украинская сторона не планирует отменять соглашение о безвизовом режиме с Израилем.

Джерело: nigroll.com

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