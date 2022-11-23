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Игорь Терехов обратился к харьковчанам

Игорь Терехов обратился к харьковчанам

Последние семь дней мы посвятили тому, что восстанавливали объекты критической инфраструктуры, которые повредил наш враг. Несмотря на то, что за девять месяцев войны враг повредил нам 117 инфраструктурных объектов Харьковских тепловых сетей, мы работаем над прохождением отопительного сезона. Мы продолжаем обустройство пунктов обогрева, так называемых «пунктів незламності».

Дорогие харьковчане, прошу вас быть максимально аккуратными с газовым оборудованием. Знаю, что многие в преддверии холодов покупают домой газовые баллоны большого объёма. Они не предназначены для использования в многоквартирных домах, их заправкой должны заниматься профессионалы и только в теплых помещениях со специальном оборудованием, а несоблюдение этих правил безопасности грозит взрывом. Не подвергайте опасности себя и своих соседей. 

В последний месяц резко увеличилось количество ДТП, в которых страдают пешеходы. Это связано с тем, что из-за войны мы не можем включить освещение на улицах. Я призываю харьковчан при переходе дороги по возможности подсвечивать себя фонариком.

На прошлой неделе мы запустили несколько новых автобусных маршрутах, в частности от метро пр. Гагарина на Основу, от метро Академика Барабашова до Кулиничей, от автостанции Индустриальная до поселка Затишье.

Харьков живет и работает, помогает армии, ремонтирует дороги, утепляет дома, восстанавливает жилье, продолжает готовиться к прохождению самого сложного отопительного сезона. Мы вместе противостоим российской агрессии - Харьков получил свою именную медаль «Місто героїв – Харків». Это было бы невозможно без нашего самоотверженного труда и нашей общей веры и работы на Победу Украины. Мы – вместе! Мы – харьковчане!

Джерело: Харьков Сейчас (https://t.me/now_kharkov)

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