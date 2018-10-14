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Игроки харьковского «Металлиста 1925» побывали в военном госпитале: ВИДЕО

Игроки харьковского «Металлиста 1925» побывали в военном госпитале: ВИДЕО

Игроки харьковского «Металлиста 1925» побывали в военном госпитале: ВИДЕО

Накануне Дня защитника Украины делегация «Металлиста 1925» отправилась в военный госпиталь (военно-медицинского клинического центра северного региона), чтобы поздравить бойцов ВСУ.

Там бойцы проходят реабилитацию и лечатся после полученных травм и ранений в зоне боевых действий. Харьковский клуб всегда поддерживал бойцов, которые на передовой защищают Украину от врага. В госпиталь приехала довольно большая делегация «желто-синих». Это один из основателей клуба Андрей Парнюк, коммерческий директор Антон Иванов, руководитель пресс-службы Александр Белицкий, члены «Клуба болельщиков» и квинтет футболистов Александр Жданов, Вадим Жук, Иван Калюжный, Егор Коваленко и Дмитрий Поспелов. Представители клуба пожелали бойцам выздоровления, поздравили их с праздником, сказали много теплых слов в поддержку воинов и передали подарки.

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«Клуб болельщиков» выделил денежную помощь военному госпиталю, к сбору средств присоединились и другие харьковчане – а всего более 25 тысяч гривен. Приобретенные на эти средства телевизоры, wi-fi-роутеры и приставки Т2 отныне будут находиться в палатах, где лечатся военнослужащие. Не менее приятно раненым бойцам было из рук футболистов и болельщиков получать клубные сувениры. Теплые шапки и шарфы обязательно им пригодятся. Те же, кто сейчас проходит реабилитацию, смогут посетить стадион «Металлист» вечером 13 октября и поддержать команду в очередном матче Первой лиги – против команды «Гірник-Спорт».

«Металлист 1925» с огромным уважением относится ко всем, кто защищает Украину и делает все, чтобы в обычных украинский было мирное небо над головой и уют в домах. Желаем всем тем украинским воинам, которые сейчас находятся на лечении в медицинских учреждениях Украины, скорейшего выздоровления и возвращения в свои семьи!» – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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