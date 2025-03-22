Им досадно. Им хочется котлету. Они так ничего и не поняли

После трех лет изгойства кремля американцы упрашивают путина о нормализации, а спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заискивающе говорит о том, как «два великих лидера объединились ради блага человечества». Заискивает он, конечно, в первую очередь перед своим боссом, так сейчас в Америке принято, но и русскому перепадает. Вечный комплекс неполноценности россии перед Западом получает глубокое удовлетворение. Ну, и мечта наконец натянуть нос «гей-Европе» и закусить «котлетой по-киевски», перетерев с подобревшим дядюшкой Сэмом, будто бы обретает новые очертания.

Проблема только в том, что этой котлетой уже не раз подавились. Собственно, из-за того, что ее никак не получается проглотить, и вышла эта история с войной, которую одни «великие» не смогли предотвратить, а другие не в состоянии выиграть. Что Америка, что россия на украинской теме все время выставляют себя то глупо, то слабо, то низко и подло.Чаще одновременно... Этим ребятам есть о чем поговорить и на что друг другу пожаловаться: на Украину. Это она не дает им надувать щеки и выявляет реальную цену «величию».

Надоело слушать, в том числе от будто бы вполне сочувствующих нашему делу людей, что сейчас сильные постараются все порешать за счет слабого, за счет Украины. Но сильная в этой уже, кажется, бесконечной истории, как раз она, и только она, терзаемая и предаваемая, и посылающая при этом как русский военный корабль, так и американских гонцов с предложением купить нас за пятачок и довериться «стабильному гению», не отличающему Львов от Херсона, зато падающему на задние лапы перед тем, кто навечно получил тавро на лоб от харьковских болельщиков.

Александр Мациевский с последней сигаретой бесконечно сильнее своих бессильных убийц, а ведь «у него были плохие карты». Зеленский в своем военном свитерке, пытающийся глухим рассказать, что путину верить – себя не уважать, бесконечно достойнее обитателей Белого дома, пытавшихся поглумиться над ним и тем самым глумившимся над Америкой.

Мы вступаем в выматывающую полосу переговоров о переговорах, которая будет сопровождаться миллионами постов, заявлений, утечек реальных и фейковых, комментариев и комментариев о комментариях, привычным потоком буллшита от производителей буллшита, активностью ботов и идиотов разной степени полезности. Это тоже война, и еще какая, и от удара по мозгам не спасает никакая каска. Защищают уверенность в своей правоте и чувство достоинства, которые позволяли сопротивляться все эти военные годы и годы до этого, когда украинскому народу, в отличие от «братьев», удалось не превратиться в серый комок безгласного народонаселения. В огне эти качества только закалились. К ним прибавилась ярость от постоянных похорон своих детей.

С такой Украиной имеют дело как никогда слабые, жалкие Штаты и россия. Им досадно. Им хочется котлету. Они так ничего и не поняли.

Джерело: https://www.facebook.com/leo.shvets

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