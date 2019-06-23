Имя нового начальника полиции Киевской области объявят на следующей неделе - Князев

На следующей неделе глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подпишет приказ о назначении нового руководителя полиции Киевской области.

Об этом журналистам он сообщил на брифинге в Киеве, комментируя ситуацию с расследованием убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком на Киевщине.

"По работе с личным составом, со дня на день и.о. руководителя полиции Киевщины прибудет ко мне на доклад по окончании служебного расследования... Мы определились с теми превентивными мероприятиями по работе с личным составом Переяслав-Хмельницкого отдела полиции и в целом в полиции Киевщины. И, пожалуй, анонсируем представления обществу нового руководителя полиции области, назначение которого я на этой неделе намерен согласовать с министром, и подпишу приказ", - отметил Князев.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, находившегося на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Агентство Телевидения Новости