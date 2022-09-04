Имя нового премьера Великобритании объявят 5 сентября

Консервативная партия Британии завершила второй тур голосования и планирует объявить имя нового премьера 5 сентября. На 90% это - нынешний министр иностранных дел Лиз Трасс.

Глава британского МИД в своей предвыборной компании обещала продолжить политику Бориса Джонсона по отношению к Украине. Она заявила, что Зеленский станет первым, кому она позвонит на должности премьера. Также она планирует работать над увеличением военной помощи Киеву вместе с партнерами по G-7.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16709

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