Ймовірний бойкот Олімпійських ігор та розширення санкцій проти рф у Японії

Головні новини ночі та ранку:

● Україна може бойкотувати Олімпійські ігри 2024 року, якщо російським і білоруським спортсменам дозволять повернутися на міжнародні змагання. Про це повідомив президент НОК Гутцайт.

● росія продовжує перешкоджати роботі «зернового коридору». З портів виходять приблизно по 2-3 судна щодня. Це один із найнижчих показників за всі місяці, розповіли в Мінагрополітики.

● Японія розширила санкції проти рф: заборонили експорт товарів і обладнання, що можуть посилити військовий потенціал. Під обмеження потрапили 49 російських компаній, повідомило МЗС країни.

Крім цього, Японія заморозить активи трьох юридичних та 22 фізичних осіб, які вважаються причетними до «анексії» Криму та окупації інших територій України.

Джерело: https://t.me/spravdi/24595

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