Имперцы про имперцев

"Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы" (с)

Статья Караганова в журнале «Профиль» (https://profile.ru/politics/primenenie-yadernogo-oruzhiya-mozhet-uberech-chelovechestvo-ot-globalnoj-katastrofy-1338893/?fbclid=IwAR15IUbmoywTiMVwobKfXH-6PjObvdwp0aLEAPrBYiCMDB2QxKMOrHyHSxk) о необходимости нанесения по нашим противникам превентивного ядерного удара отдает некоторым безумием, но учитывая, что автор позиционирует себя как отмороженный «ястреб» уже давно, было бы удивительно, будь его мнение каким-то иным.

Статья - классический образчик современного политического мышления в России. Она напрочь не задается вопросом «зачем» - а это, между прочим, вопрос целеполагания, вопрос стратегии. Но это характерно для любого криминального режима, все целеполагание которого предельно лаконично высказал Доцент в «Джентльменах удачи»: «Украл-выпил-в тюрьму». Другой стратегии у вора нет, а современный российский режим, будучи классическим «кочевым бандитом» по Олсену, другой и иметь не может.

В этом смысле вопросы стратегии для нынешней российской знати не имеют никакого определения, она их не понимает, а потому и не применяет в своей деятельности.

Применение ядерного оружия, как и оружия вообще - это инструмент для достижения цели. У Караганова этой цели, в сущности, нет. Уже поэтому применение любого оружия, включая и ядерное, в такой парадигме теряет свой практический смысл. «Чтобы боялись» - это не стратегия, а в чистом виде статья за «международный терроризм». Сама спецоперация с ее отсутствующими по сегодняшний день целями - классический образец вершины политической мысли режима.

Ставка на страх, на которую и упирает Караганов, штука очень зыбкая. А что, если не испугаются? А что, если не дадут «превентивно» применить ядерное оружие, а упредят в таком решении? Особенно на фоне крайне убогих результатов применения «обычных» сил? Кого бояться - страну, которая полгода штурмовала районный центр с довоенным населением менее 100 тысяч человек? Так Ирак за те же полгода сумел взять двухмиллионный Мосул.

Караганов в своем раже испепелить всё вокруг в ядерном огне не отдает себе отчет в главном: если вы в состоянии добиться успеха «обычными» вооруженными силами, то вам не нужно ядерное оружие. А если не можете - то оно тем более вам не поможет.

Но мозг террориста устроен иначе. Его цель - запугать, застращать, взять «на понт» (перед нами ведь не идейные террористы, а урки, так что здесь есть свои специфические особенности).

Пойдет ли режим Путина на ядерный террор? Трудно сказать, рациональный ответ, безусловно - нет. Но режим уже неоднократно доказывал, что рационализм - не его конек. Поэтому никто не может дать в этом смысле никаких гарантий.

При подобных подходах угрозы применения ядерного оружия - это дополнительный и очень веский довод в пользу того, что ядерное разоружение России будет поставлено во главу угла этого конфликта. Либо по итогам самого конфликта в виде пункта акта капитуляции, либо разоружение «по факту» - превентивным ударом по местам базирования. И чем громче будут звучать голоса желающих его применить с нашей стороны, тем более вероятным станет второй сюжет. Во избежание.

Джерело: facebook.com

Автор: Анатолий Несмиян

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