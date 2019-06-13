Иначе придет Россия: США пояснили необходимость поставок оружия ОАЭ

Если США не будут поставлять оружие ОАЭ и Саудовской Аравии, то эти страны купят его у России или Китая.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, сообщает The New York Times.

Чтобы реализовать такие сделки, Белый дом готовится объявить режим ЧС. Шанахан заявил журналистам, что объявление американскими властями режима чрезвычайной ситуации для осуществления поставок оружия ОАЭ и Саудовской Аравии в обход конгресса, по его мнению, необходимо для реагирования «в условиях повышенной угрозы».

Кроме того, продолжил и.о. главы Пентагона, «если они [ОАЭ и Саудовская Аравия] не покупают [оружие] у США, которые являются их очень надежным партнером, то по соображениям безопасности они должны отправиться [покупать оружие] либо в Китай, либо в Россию».

На вопрос о том, поддерживает ли Шанахан решение о поставках оружия в арабские страны в обход конгресса, чиновник указал: «Я всегда предпочитаю следить за процессом».

Как сообщала ранее группа ИС, президент США Дональд Трамп отозвал подпись под Договором о торговле вооружением. Договор, вступивший в силу 24 декабря 2014 года, впервые вводил международные стандарты торговли обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая ракетами, танками, самолетами и кораблями. Его целью было регулирование поставок оружия в кризисные регионы.

Источник: sprotyv.info

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