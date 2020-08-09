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Индекс борща: как менялась стоимость блюда в 2014-2020 годах

Борщ – одно из самых простых и традиционных блюд для среднестатистической украинской семьи. По стоимости кастрюли борща можно отследить, как меняются цены на базовые продукты в стране. «Слово и дело» изучило, каким был индекс борща в 2014-2020 годах.

Рецепт борща: 500 грамм свеклы, 300 грамм свинины, 500 грамм картофеля, 200 грамм моркови, 300 грамм капусты, 200 грамм лука, 90 грамм томатной пасты, 30 грамм подсолнечного масла, 200 грамм сметаны.

В 2014 году стоимость пятилитровой кастрюли борща составляла 30,96 грн. В следующем году подорожали практически все ингредиенты, и кастрюля борща стоила уже 34,22 грн (+10,5%). В цене выросли свинина, свекла, капуста, масло и сметана. В 2016 году пять литров борща уже стоили 46,85 грн (+36,9%).

В 2017 году кастрюля борща немного подешевела, его стоимость составила 45,29 грн (-3,3%). Снизились цены почти на все продукты, которые входят в состав, кроме свинины, сметаны и подсолнечного масла. В 2018 году большая кастрюля борща обходилась в 59,36 грн (+31,1%), в 2019-м – 74,01 грн (+24,7%).

В начале этого года пятилитровая кастрюля борща стоила 69,78 грн (на 5,7% дешевле, чем годом ранее), но уже в июне ее цена выросла до 74,85 грн (+7,3%). Снова подорожала свинина, картофель, свекла, морковь и лук.

В сравнении с 2014 годом кастрюля борща в текущем году стала дороже на 141,8%. В 2014-м на 30,96 грн можно было сварить пять литров борща, в июне этого года за те же деньги –только 2,1 литра.

Индекс борща: как менялась стоимость блюда в 2014-2020 годах

Источник: slovoidilo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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