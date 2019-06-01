Индия открыла воздушное пространство

Индия сняла ограничения на полеты через свое воздушное пространство.

Об этом сообщили ВВС Индии в своем Twitter.

Ограничения были введёны 27 февраля после воздушного боя самолетов Индии и Пакистана.

Источник телеканала NDTV заявил, что эта мера - знак Пакистана для его открытия воздушного пространства для полетов в Индию и из нее.

Отметим, 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю группировки «Джаиш-э-Мухаммад" ( "Армия Мухаммада"), который находится в Пакистане, ранее группировка взяла ответственность за теракт на территории Индии с 45 жертвами. К утру 27 февраля конфликт двух стран обострился. По информации индийской стороны, Пакистан сбил индийский МиГ-21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16.

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