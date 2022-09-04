Индия резко сократила закупки российской нефти после визита чиновников США, - Bloomberg

За последнюю неделю августа поставки нефти из России азиатским клиентам упали до минимума с первого месяца войны: к Китаю, который начал сокращать еще закупки в июле, присоединилась Индия, которая с весны исправно забирала всю нефть, попавшую под «бойкот» в Западной Европе.

За месяц потоки российской нефти в Индию рухнули на 40%: в конце июля это было 960 тысяч баррелей в день, в середине августа - 740 тысяч баррелей, а на последней неделе - 570 тысяч. Китай закупал при этом закупал 810 тысяч баррелей в день - на 35% меньше, чем в начале июня.

Проблемы на индийском рынке возникли у российских нефтяников после того, как в Нью-Дели побывала делегация чиновников из США. Они предложили правительству второй крупнейшей экономики Азии присоединиться к «потолку цен» на российскую нефть - не покупать баррели дороже $40-60.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16710

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