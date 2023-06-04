Инфляция в зоне евро опустилась до 6,1%

Статистическое агентство Европейского союза сообщило, что уровень годовой инфляции в 20 странах зоны евро опустился с 7% в апреле до 6,1% в мае, самого низкого показателя с момента нападения России на Украину.

Уровень базовой инфляции, не включающей в себя цены на продукты питания и энергоносители, снизился до 5,3%.

Резкий уровень инфляции отмечен в основных крупнейших экономиках ЕС – Германии, Франции, Италии, Испании.

Уровень безработицы в зоне евро снизился за последний месяц с 6,6% до 6,5%.

Джерело: nigroll.com

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