Информация о явке по регионам - Центризбирком
Явка на выборах в Верховную раду по состоянию на 16:00 достигает 37%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центризбиркома.
Центризбирком сообщает, что по данным 198 из 199 округов, по состоянию на 16:00 явка составляет 36,59%. Самая высокая явка (41,69%) - в Черниговской области, самая низкая - в Закарпатской (30,05%).
Данные о явке по регионам:
Черниговская область - 41,69%
Полтавская область - 41,52%
Хмельницкая область - 40,33%
Черкасская область - 39,64%
Сумская область - 39,51%
Луганская область - 39,49%
Кировоградская область - 38,75%
Запорожская область - 38,71%
Днепропетровская область - 38,62%
Харьковская область - 38,05%
Житомирская область - 37,85%
Киевская область - 37,59
Винницкая область - 37,55%
Волынская область - 36,50%
Тернопольская область - 35,72%
Донецкая область - 35,69%
Николаеывская область - 35,45%
Ровенская область - 35,03%
Львовская область - 34,85%
Одесская область - 34,11%
Херсонская область - 33,70%
Ивано-Франковская область - 31,21%
Закарпатская область - 30,05%
Черновицкая область - 27,91%.