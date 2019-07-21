Информация о явке по регионам - Центризбирком

Явка на выборах в Верховную раду по состоянию на 16:00 достигает 37%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центризбиркома.

Центризбирком сообщает, что по данным 198 из 199 округов, по состоянию на 16:00 явка составляет 36,59%. Самая высокая явка (41,69%) - в Черниговской области, самая низкая - в Закарпатской (30,05%).

Данные о явке по регионам:

Черниговская область - 41,69%

Полтавская область - 41,52%

Хмельницкая область - 40,33%

Черкасская область - 39,64%

Сумская область - 39,51%

Луганская область - 39,49%

Кировоградская область - 38,75%

Запорожская область - 38,71%

Днепропетровская область - 38,62%

Харьковская область - 38,05%

Житомирская область - 37,85%

Киевская область - 37,59

Винницкая область - 37,55%

Волынская область - 36,50%

Тернопольская область - 35,72%

Донецкая область - 35,69%

Николаеывская область - 35,45%

Ровенская область - 35,03%

Львовская область - 34,85%

Одесская область - 34,11%

Херсонская область - 33,70%

Ивано-Франковская область - 31,21%

Закарпатская область - 30,05%

Черновицкая область - 27,91%.

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