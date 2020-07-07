ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА. Хаос и дезориентация – инструменты русской пропаганды

Один из главных принципов кремлевской дезинформационной кампании заключается в дезориентации аудитории, насаждения хаоса в голове. Смятение парализует. Когда люди не улавливают смысла происходящего, они не могут действовать последовательно, исходя из их собственных интересов.

Эта мысль сформулирована наиболее точно на одном из аккаунтов, троллящих Кремль и его пропаганду @DarthPutinKGB: «Мы плодим так много лжи не для того, чтобы в какую-то поверили, мы это делаем, чтобы вы ни в одну не верили. Если вы ни во что не верите, то ничего не будете делать».

Контрпропагандистские ресурсы ЕС обратили внимание не некоторые темы, которые русская пропаганда активно продвигает в последние недели с целью искажения, дезинформации и провоцирование хаоса.

Прокремлевские СМИ продолжают распространять разного рода теории заговора и дезинформацию о COVID-19. Например о том, что коронавирус создан искусственно в тайных биолабораториях США, чтобы напасть на Россию.

Одновременно не прекращаются и попытки внести разлад и взаимную неприязнь между европейскими странами, например, заявляя, что Италия не получила помощи от ЕС и что коронавирус «уничтожил единство Европы».

Одной из основных тем последних недель стали протесты против расовой несправедливости в США. Она стала господствующей в кремлевской дезинформации.

Основной посыл - Джордж Сорос, «глубинное государство» и демократическая партия США являются организаторами «цветной революции», цель которой — не допустить переизбрание Трампа на пост президента. Русская пропаганда уверяет, что протесты переросли в «террористический бунт», организованный политическими противниками Трампа.

Кремль запустил в медийное пространство выдуманную им теорию о том, что протесты в США имеет целью создать «мировой Негро-халифат». И главный вывод заключается в том, что Америка, которая организовывала «цветные революции» по всему миру, наконец, сама разваливается на части.

Кремль не забывает и своей основной пропагандистской «палочки-выручалочки» - Второй мировой войне (или т.н. «великой отечественной войне»). Скандальная публикации статьи Путина в ведомственном чекистском издании The National Interest на английском языке, была предпринята попытка полной ревизии истории войны.

Внимание к этой теме на высшем уровне показывает, насколько она важна для Кремля, а это значит, что уже очень скоро следует ожидать начала масштабной дезинформационной кампании на эту тему.

В этой связи проект ЕС «EUvsDisinfo» сообщает, что его база данных содержит более 250 случаев российской дезинформации о Второй мировой войне и советском наследии.

Кремль нагло лжёт, обвиняя Польшу в том, что она сама спровоцировала Вторую мировую войну, делается попытка исказить факты о пакте Молотова-Риббентропа и его секретных протоколах, а также запускаются в СМИ разного рода дезинформационные материалы, в которых США и Европа обвиняются в попытках переписать историю войны.

Кремль объявил, что захват и оккупация стран Балтии войсками СССР произошли «на законных основаниях», а страны Запада являются «ворами истории», потому Уинстон Черчилль якобы спас Европу, не воздавая при этом должного Советскому Союзу.

Известный исследователь русской пропаганды журналист Эдвард Лукас указал в этой связи, что кремлевский ревизионизм истории - это психологическая манипуляция, направленная на страны, вынесшие основную тяжесть русско-большевистского террора.

Таким образом Москва пытается «заставить жертву преследования сомневаться в собственном восприятии реальности».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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