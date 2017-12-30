Информационный фронт. Итоги 2017 года

В конце года принято подводить итоги. Хотя, какие это итоги, скорее всего, это суммирование написанного, выводы из проговоренных и поднятых проблем, обозначение тем будущего. Война не прекращается, а значит, говорить «итого» пока рано. Да, и судя по ситуации, победа, в смысле поднятия флага и возвращения деоккупированных территорий в юрисдикцию Украины, далеко не победа. И после того, как поднимется над деоккупированной зоной наш флаг, война не закончится. Просто перейдет в другую стадию.

Это будет война против мин и диверсантов, против преступности, хаоса, против разрушенных предприятий, против эпидемий, против требующего немедленного улучшения жизни «народа Донбасса», напитавшегося за эти годы пророссийской и агрессивной пропагандой, против обнуления морали, которое затронуло большую часть проживающих в оккупации, против цинизма, нечеловечности, низости и подлости, реваншизма и коррупции, коллаборационизма и манкуртства, против рвущихся во власть чиновников образца «Донбасс-2014», против тех, кто так и не сделал выводы.

Полная победа на войне – это не остановка боевых действий, это переформатирование страны и людей. Это выводы «никогда больше». Иначе? Иначе новая война! Не зря российские пропагандисты столько сил и времени тратят на круглосуточное «повторим», «деды воевали», «на Берлин», «величие русских».

Германия после вывода токсинов фюрреризма стала сильной, развитой, страной, где жизнь человека-гражданина превыше всего. После войны они проговорили намного больше, чем позволяю я в своих статьях-размышлениях. И заплатили. Лично. Каждый. И осознали. И построили страну «никогда больше».

СССР, который и до Второй Мировой войны был зеркальным отображением фюрреризма-фашизма, только с другой символикой, не только не переосмыслил, но и взял на вооружение все теории нацизма и его лозунги. Здесь нет человека-гражданина. Есть потребитель, раб, ресурс.

Каким выйдет Донбасс из войны? Победим ли мы вирус реваншизма комми-регионалов, которые есть и были питательной средой для рашизма? Какой выйдет Украина из войны? Сможем ли мы избавиться от совкизма? Зрадофилии? Научимся ли мы ценить страну, радоваться ее победам, а не поражениям? Кто победит в этой войне миров: человек-развитой или человек-совок? Станет ли осознание личного участия и ответственности за страну, важным этапом в развитии нашего общества, наконец-то родив миру движущую и созидающую часть государства, которая смело заявит: Украина-это Я?

Построение карты войны, описание проблем и попытка предложить пути решения. Это тема № 1 на будущий год. Донбасс должен научиться мыслить глобально, видеть исторические параллели, осознавать не только войну, но и мир. Донбасс должен перестать быть совковым аббревиатурием, он должен стать единой с Украиной Луганской и Донецкой областями. Жители этих областей должны наконец-то расширить узкое личное пространство до государственного и даже мирового восприятия жизни.

На сегодня те, кто на Донетчине и Луганщине весной 2014 года стал движущей массой, массовкой, давшей нужную картинку для русских кукловодов, так и не сделали выводов и не считают себя виноватыми. Донбасс до сих пор мыслит телевизором, клише, заголовками СМИ, холодильником.

А что дала тебе эта твоя Украина - самый частый вопрос из зоны оккупации мне, беженке.

Донбасс в его пророссийской и антиукраинской части, которая там сейчас в большинстве, до сих пор кричит «если бы не ваш Майдан», «вы сдали Донбасс», «заговор масонов».

Осознание личной ответственности так и не пришло на Донбасс. А нужно оно? Наверное, это и будет темой для исследования № 2 на будущий год на фоне общеукраинских реформирований и принятия закона о деоккупации.

На фоне принимаемых законов об ответственности за коллаборционизм, на фоне социальных проблем пока еще оккупированной зоны, разговор с ними о них, я прекращать не буду. Каждая проговоренная тема, раскрытая тема, осмысленная тема – это укрепрайон. Это еще один блиндаж в разуме и сознании. Это как взять высоту и окопаться!

В начале войны пророссийски настроенные, хотя я бы их все же вывела в другую категорию, осовеченные люди, человеки-совки, громко орали «услышать Донбасс». Я слушаю. Внимательно. Слезы и исповеди. Письма и разговоры в соцсетях. Поэтому темы, которые я поднимаю, это то, о чем сейчас говорят там, на Донбассе.

Поэтому очень важно, что говорят проукраинские, которые отчаянно ведут свой незримый бой, составляя эти самые карты войны, выписывая проблематику, показывая то, что мы не видим здесь, в мирной части Украины, осознавая проблемы и пытаясь вместе с нами найти пути их решения, а, возможно, и предупредить. Ведь имея описанные, разложенные по полочкам проблемы, оголенные грани войны, это все равно, что иметь карту минного поля. И читать ее, делая шаг, зная, туда нельзя, здесь вперед, вот здесь, наклониться, а вот здесь, шаг в сторону. Как важно и то, что говорят пророссийски настроенные «народы Донбасса» или «мы не этого хотевшие», стенающие или зло огрызающиеся «а у вас».

Ведь Донбасс-это Украина. Мы должны смотреть на свою больную часть тела и лечить ее, чтобы не заболел весь организм.

Экология Донбасса - это экологические проблемы многих частей Украины, ведь олигархат, выжимающий из природы все соки, ведь человек-совок, копающий янтарь или рубящий возле своего села последнюю смереку, он живет не только на Донбассе.

Коррупция, которая стала фундаментом войны и ядрёной бомбой, разрушившей Донбасс, а, возможно, и вирусом, питательной средой, взлелеявшей не только человека-совка, а и «народ Донбасса», не представляющий жизни без «порешали».

Посмотрите сколько коррупционных схем породила война, и сколько в них задействовано выходцев из Донбасса. Милиция с милицией, прокуроры с прокурорами, нотариусы с нотариусами. Адвокаты с адвокатами, чиновники с чиновниками так же решают: контрабанда, сигареты и спирт в Украину, уголь, металл, наркотики, паспорта, справки, выплаты. Это тоже война. Одна из ее граней.

Вот вы задумывались, сколько бенефициаров из Украины имеют свой бизнес и долю в предприятиях в России. Я-да! Ведь это схемы Януковича и Ефремова, Клюевых и Королевской, это финансирование войны. Кто из тех, кто кричит «липецкая фабрика» - «торговля на крови» заявил, что бенефициарная доля бизнесменов, граждан Украины, в бизнесе РФ, это три украинских годовых бюджета. И поставки идут, и схемы работают. Кто расследовал эту торговлю и прекратил этот бизнес, убивающий нас? А это тоже грани войны!

Украина смело, хотя и боязливо, вступила на путь реформ. Эти реформы, прежде всего, направлены на слом системы. Совковой системы правления и мышления. От реформ будут страдать именно человеки-совки. Ведь переформатирование Украины не только убирает и коррупцию, и «порешали», и «позвонили», выводит на чистую воду тех, кто, никогда не платив налоги, купил предприятия, фабрики и заводы, став миллионерами-магнатами, но и заставляет осознать свое участие в той же куче мусора, загрязняющей берег озера в лично твоем селе, городе, осознать лично твое участие в построении бюджета страны и лично твое участие и ответственность в наявности или решении проблем громады.

Этого не может понять Донбасс. Для него реформы, избавление от совка, подобны смерти и войне. Человек-совок не только не может признать личной ответственности, но и не готов раздвинуть личное узкое пространство, чтобы стать страной. Ведь с реформами уйдет привычные «должны» и «обязаны». А кого ж тогда винить за…Вот, у целой эпохи уходит из-под ног привычная платформа. И эта эпоха человека-совка, мешающая цивилизации и развитию, раскрылась именно на войне.

«Всех выслать в лагеря», «всех расстрелять», «забрать и поделить», «обязаны отдать, сделать, решить»…Улыбнулись! Горько улыбнулись! Человек-совок, наследник СССР и НКВД, лагерей, ГУЛАГов, выпустил себя на волю.

Война не остановила реформы в Украине. Это плюс! Огромный! Но и открыла второй фронт, внутри страны. Чиновник, коррупционер, работники правоохранительной и судебной систем, псевдореформаторы, вещающие за деньги России и мешающие развитию страны, стали плечом к плечу в бою, объединив даже политических оппонентов.

Чиновник же Донбасса, коррупционер, работники правоохранительной и судебной систем, политики-регионалы, организаторы антимайданов, титушководы, кукловоды войны, очень боятся реформ, забирающих у них власть и средства к существованию. К честному ведению бизнеса и политики в Украине готовы не многие. Россия в этом, была сладким примеров власти системы и вседозволенности, к этому на Донбассе стремились всегда. Сейчас, когда проговариваются темы амнистии, волей-неволей всплывает и ускользание определенных систем и людей от ответственности и реваншизм. Ведь если на Донбассе у власти останутся те же мэры, те же горсоветы, те же депутаты, те же судьи, прокуроры, работники милиции, что и до войны, это не будет победой. Вернее, будет! Победой реваншистов. И вряд ли те, кто сегодня в школах читает о величии РФ или «героях новороссии» будет завтра читать детям лекции о Конституции и праве, о нации, о развитии человека, и не перепишет современную историю Украины в пользу «проигравшей» стороны.

Реваншизм! Это будет тема № 3. И вижу, как те, кто не понес наказания за финансирование террористов, отжим предприятий на Донбассе, пропаганду и агрессию, готовятся нанести удар. Реваншизм и пропаганда, это две взаимосвязанные темы. Ведь дети, получающие ежедневные порции яда из рук учителей-совков-рашистов, это куклы, армия реваншистов.

Это сегодня на предприятиях оккупированной части Донбасса люди молча смотрят, как вырезают их цеха на металлолом, молчат грозные шахтеры, оставшиеся без зарплат и льгот, молчат пенсионеры. Завтра, после возвращения Донбасса под юрисдикцию Украины, эта часть Донбасса снова закричит. И будут бунты и митинги, и требования немедленно восстановить, и крики «вы нас бомбили, теперь стройте и платите». Посмотрите, сколько «граждан новороссии» «граждан лнр» и «народа Донбасса» выражает свой гнев против жизни в оккупации. Много! О чем они говорят- не платят зарплату, Россия не дала, что обещала, нет бесплатного. Они не говорят об оккупантах, обстрелах русскими городов Донбасса, они не выходят на митинги. А знаете, сколько «народа Донбасса» подало иск в ЕСПЧ, требуя компенсации от Украины? Эти люди будут агрессивными реваншистами и после победы. Ведь они будут биться за личное обогащение, личные выплаты, личные бесплатные и льготные, личную пачку гречки. Этими людьми и удобнее всего управлять, ведь за обещания «Украина заплатит миллион евро» и пакет гречки они снова лягут под наши танки.

Сейчас они тихо бубнят в соцсетях. Раб знает свое место. Но такого не будет после возвращения Украины на Донбасс. Будет агрессивное требование сделать комфорт, как до войны, в течение ближайших суток. Если нет - митинг! И поведут их экс-чиновники, экс-депутаты местных советов, не получившие и избежавшие наказания за войну. Реваншизм и пропаганда! Это две бомбы замедленного действия, и блокировать их часовой механизм нужно уже сейчас.

Поэтому, хоть многим выехавшим и оставшимся там человекам-совкам, из «народа Донбасса» не нравится моя позиция, но я продолжу писать о влиянии пропаганды на социум, в частности, на подрастающее поколение.

Это тема № 4, сложная и многогранная. Меня до сих пор тревожит вопрос, понесет ли наказание журналист, пишущий о «правосеках» и монтажной пене, загнивании Запада и замерзающей Украине. Меня до сих пор тревожит вопрос, а понесет ли наказание учитель, который вкладывает в неокрепшие умы сталинизм, лагеря, пытки, ненависть к Украине, рашизм, шовинизм и нацизм. От ответа на эти вопросы, от углубленного и честного исследования этой темы зависит будущее моего края. Каким выйдет Донбасс из войны? Сможет ли он стать Украиной или Украина станет Донбассом? Возьмем ли мы на себя смелость сказать «нет» тем, кто вещал, воодушевлял на бой, создавал «народ Донбасса», сеял страх против «укропов», подменял понятия национализм «фашизмом», режиссировал войну, создавал армии нелюдей? Возьмем ли мы на себя ответственность не допустить к работе тех, кто с 2014, а я бы взяла и майданный период, 2013 года, на Донбассе режиссировал войну на страницах СМИ, в школах, на сессиях горсоветов. Разрешим ли мы учителям, жителям Донбасса после деоккупации, продолжить их работу, зная о том, что они прошли обучение в России, после восторженных линеек ко дню чекиста, после пропаганды в школе, после насаждения «русского мира»?

Тема № 5, это юридическое поле. Сейчас на оккупированной части Донбасса совершается тысячи уголовных преступлений. Давайте пока отсеем военные. Те преступления, что совершены оккупантами. Это отдельная тема, возможно тема № 6. Я больше переживаю о тех, гражданах Украины, жителях Донецкой и Луганской областях, кто в оккупации совершил преступления против своих же сограждан. Убийства. Мародерство. Кражи. Торговля наркотиками. Мошенничество. Изнасилования. Похищения людей. Махинации с недвижимостью.

Вот, например, в ОРЛО возбуждено больше 250 дел против медиков за изменения дат сроков использования-хранения медпрепаратов. То есть, получив негласный приказ, они просто на коробках ставили ручкой дату, новую, и непригодный препарат становился пригодным. Сколько людей умерло, вопрос. Или вот, продажа гуманитарных грузов. Опять же сотни, уголовных дел в отношении медиков. Торгуют лекарствами, полученными от «Красного креста», из РФ. Или сотни уголовных дел в отношении учителей, крадущих продукты у детей. Например, директор Луганской психоневрологической клиники, или коллектив Червонопартизанской школы –интерната для глухонемых детей, которые занижая нормы выкладки продуктов, забирали продукты себе. Или банальные грабежи, подрывы населения гранатами, которые называются «бытовые разборки», ДТП со смертельными исходами, доносы, в результате которых убивали и пытали людей, забирая у них жизни, здоровье, имущество.

Или, вот, мой сосед по тому дому, 17-летний «герой», который заработал состояние, скручивая украинские номера с машин и возвращая их за вознаграждение автовладельцам. Всего-то 150 машин, по 5 000 рублей с каждой. Или вот, школьники донецкой школы, которые написали донос на учителя, за то, что он высказался против оккупантов и террористов, назвав всех своими именами. Или вот, женщины-ромы, которых задержали за мошенничество в Луганске. Тысячи обманутых пенсионеров, ведь брали для обработки людей далеко за 60. Последняя бабулька 1938 года рождения, отдала им свои сбережения. Или насильник из Антрацита, который неделю насиловал маленькую девочку у себя дома. Или…больше 50 000 уголовных производств только в ОРЛО, и только в рамках УК, пусть и «лнр». Часть уголовных совершенных обычными рядовыми гражданами-шахтеры, учителя, служащие, пенсионеры, врачи. Часть уголовных дел, совершенными «правоохранителями», «служащими батальонов», «народной милицией», «мгб», «прокуратур», «министерств». Но это уголовные производства по преступлениям, не связанным с войной. Или это тоже война?

Как мы поступим с теми, кто осужден террористами? Амнистия? Герои? Пострадавшие? Если их осудили террористы, то они пострадавшие от рук террористов. И врачи-стоматологи, заражающие пациентов гепатитом и СПИДОм, и взяточники, и махинаторы, насильники. Или все же они преступники? От ответов на эти вопросы зависит будущее Донбасса. А может и будущее Украины.

Если мы назовем их преступниками, то должны пройти суды уже по украинским законам. А если мы назовем их жертвами, не дадим ли мы им индульгенцию на продолжение своих действий.

А что делать с детьми, которые сейчас обучаются в кадетских корпусах ОРДЛО? Снайперы, минеры, «правоохранители», пропагандисты (да, в ВУЗах ОРЛО есть такой факультет «организация работы с молодежью», там учат пропаганде и влиянию на массы). Батальоны, состоящие из детей- «Ярга», «Амазонки», «Витязь», «Молодая гвардия», «Святогор»…Ведь они проходят настоящее обучение, на настоящих полигонах, с настоящим оружием.

Вот сейчас в ОРЛО находят трупы стариков, женщин, детей. Все в разных местах. Без видимой связи. Последний убитый два дня назад, уже установлен и идентифицирован, это - Мова Николай Павлович, 1938 г.р., житель Кировска. Труп находился в реке прямо вблизи места жительства покойного, его убили и сразу вынесли, кинув в воду. Ноги старика были связаны веревкой, другой конец которой в виде петли был одет на шею. Как-то странно, если топили уже мертвого, то зачем так связывать? Ответ знают правоохранители ОРЛО. Это «студенты» из диверсионных групп сдают экзамены. Об этом пишут правоохранители из числа экс, оставшихся служить «республике». Именно эти люди, пусть и предатели, бьют тревогу по количеству, наглости, цинизму, омоложению и росту криминала в «республиках». «Мы не этого хотели» - это тоже война!

Сложные темы войны. Неправда ли?

Тема эпидемиологического и санитарного состояния, мониторинга переселенцев, зоны оккупации и даже нашей армии, которые я периодически затрагиваю, выявили полное отсутствие и полное непонимание важности контроля над ситуацией, отсутствие какого-либо мониторинга и даже полную неподготовленность государства в случае использования биологического оружия или выявления массового распространения болезней из зоны оккупации.

Сейчас в соцсетях Макеевки обсуждают расследования, которое проводит их «прокуратура» в отношении уже установленных заражений жителей города местными врачами гепатитом С и СПИДом. Сколько рассказывают люди. Серийность и безнаказанность! Сломанные жизни! Страшно! И страшнее всего то, что снова звучит «ой, а что здесь такого, я с этим живу». Медицинская безграмотность на Донбассе была катастрофичной и до войны. Возможно, поэтому там врач не утруждается тем, чтобы надеть перчатки, как и медсестра, делает укол без средств индивидуальной защиты. Нет реагентов для выявления тех или иных болезней. Закрыты профильные диспансеры- туберкулезный, венерологический, инфекционные клиники.

Туберкулез, ВИЧ, СПИД, чесотки, гепатиты, сифилис, педикулез… Зона стала медицинским гетто, и зоной формирования эпидемий. Едут люди через КПВВ, тысячи в день. Переселенцы (и я в их числе) расселяются по Украине и миру. Нет действенной системы медицинского контроля, учета, мониторинга. Почему? Ведь это же та же опасность и тот же фронт.

Знать, значит быть предупрежденным. Знания, информация на войне. Это и щит, и меч, и разведка, и карты минных полей.

К победе и деоккупации Донбасса мы должны готовиться сейчас. Составлять карту войны, психопортрет жителей и проблем, искать пути вывода их из состояния ненависти, сталинизма, совкизма. Осознавать наличие ряда проблем, от мин- а ведь оккупированная часть Донбасса признана самой заминированной частью мира- до заложенных в людей пропагандистских бомб. Осознавать угрозы реваншизма и укоренение совкизма.

Я уже молчу о таких бытовых проблемах, как …Ну, вот ушли русские из Донбасса. Ушли, да не все. Здесь люди из Тулы, Пскова, Твери и разных Бурятий квартиры понакупили, детей нарожали, семьи зарегистрировали. Идет усиленное заселение оккупированных территорий выходцами из РФ. Как в 1933-м, в 1945-80-х годах. Часть имущества оформлены по «законам» ОРДЛО. Часть по законам Украины, нечестных нотариусов работающих по двум регистрациям в каждом городе ОРДЛО, хоть пруд пруди. Дочка в Украине, мама-нотариус в ОРДЛО. Или, наоборот. Семейственность, связи с судьями. Чиновниками, службами породили на фоне проблем войны тысячи коррупционных схем. Их нужно распутывать? Или нет? Не трогать святое, так как «мы порешали, что вы нам жить мешаете».

У каждого из нас свое восприятие войны. Я думаю Украиной. Есть те, кто думает своим домом, родней, оставшейся в оккупации, решением своих личных проблем. Да, на войне свои у каждого свои. И Донбасс свой, и Украина видится в своем мире. Но, поможет ли это нам победить.

Часто слышу «мир любой ценой», «лишь бы не стреляли». И ужасаюсь! Какой ценой? Какую цену готовы заплатить те, кто хочет выгоднее продать свою квартиру в Донецке, а не по заниженным войной ценам, вернутся в свой довоенный мир, комфорт «порешали», «не лезьте, мы так привыкли жить», «менталитет»? И что будет, если «как до войны» не наступит? Я, как и многие мои читатели, понимаем, «до войны» уже было и будет только после войны. Мне вот это «как до войны» так и тхнет «назад в СССР». Примут ли мир без «как до войны» эти проценты, выступающие за «мир любой ценой»?

На войне нет права на ошибку. Ошибка на войне-сотни пострадавших, которые больше не увидят ни «до» и «после». Я, получая информацию из зоны, от проукраинских, ведя мониторинг сепар-СМИ, раша-пропагандистов, рисую эти карты минных полей, пропаганды, проблем, психологии и морали. Я просто ответственна за каждого бойца, добровольца, волонтера, того, кто поедет восстанавливать Донбасс. Я ответственна за каждого украинца и за свою страну. И проговаривая проблемы, рожденные войной, я не нагнетаю или демонизирую, я призывают одних подумать и начать решать, вторых, более осторожно относится к воде и рукопожатиям, третьих, начать писать законы, а не их видимость, четвертых… За это время, время информационного боя, со мной связалось десятки тех, кто в 2014 году выступал за «свободу Донбасса», которые от злости и ненависти перешли на шепот отчаяния. И каждый, кто сложил оружие и воспользовался программой СБУ «Вернись домой», это и моя победа. Ведь проговаривая проблемы зоны оккупации, правдиво, пропуская их через себя, крича, плача, я выступаю не пропагандистом, я бьюсь, я веду свой бой за свой край. И там люди это видят. И начинают помогать.

Многие там, в зоне начинают оглядываться вокруг, чуть расширив узкий личный мир своего пространства до «а что там». И ищут информацию. Сначала, чтобы ударить меня «вы все врете». Потом сравнить «а в Украине». Потом задуматься, и увидеть тот мир, который они построили для себя. И снова бой. Их сознание уже видит беду, но не готово осознать личное участие и ответственность, как в создании проблемы, так и в путях ее решения.

Мир на Донбасса зависит от тех, кто там живет. Да, сейчас, конечно же, сейчас, в условиях оккупации, еще и от вывода русских войск. Но…давайте скажем правду.

Русские на Донбассе-это пропаганда, деньги и войска. Всего 25 % всех преступлений, совершаемых в зоне оккупации, дело рук «освободителей», то есть совершается «ихтамнетами» или гражданами РФ, приехавшими «в отпуск». Русские- это больше преступления военные и политические. Обстрелы. Кражи предприятий, уничтожение промышленности. Посеянные семена вражды и ненависти, рашизм, сексизм, совкизм, шовинизм, антисемитизм, пропаганда. Из «бытовых» уголовных, русские в зоне совершают ДТП (65% от количества), торгуют оружием (равно, как и местные), наркотиками (так же равное количество фактов).

Остальные убийства, грабежи, изнасилования, хищения, махинации, совершены не гражданами РФ. А жителями Луганской и Донецкой областей. Ну, согласитесь, не русские военные написали все эти доносы на своих соседей, не русские дети, сдали в «МГБ» своего учителя, не русские дети, учатся на стариках убивать «укропов», не русские учителя сеют зло и ненависть.

Чем отчетливее мы будем видеть карту войны, все ее грани и проблемы, тем ближе и качественнее будет победа.

Увидеть и проговорить проблему Донбасса, ее влияние на Украину, это значит, начать работу над построением мира. И будет после войны.

И я верю, что оно будет намного лучше, чем «до» войны. Ведь над этим работает так много людей, людей, верящих в Украину, людей одинаково любящих Киев, Львов, Сумы, Винницу, Черкассы, Луганск и Донецк.

И чем больше людей, которые говорят о себе- Украина это Я, чем больше людей видят и знают правду войны, чем больше людей видят черные дыры Донбасса, тем больше специалистов задействованных в том, чтобы это треклятое «как до войны» никогда не наступило.

Мы страна прогресса. Мы учимся на ошибках, делаем выводы и идем вперед. Мы строим новую Украину. И это, наверное, основные планы на следующий год.

Отдельно хочу сказать спасибо группе «Информационное сопротивление», которая предоставила мне площадку для ведения блога, не смотря на мои нестандартные умозаключение, возможно глупые и радужные мечты о реформах и новой Украине, ярость в информационном бою против совкизма и рашизма.

А еще хочу поблагодарить читателей и проукраинских, и проевропейских, и даже тех, кто пока наши враги и оппоненты из пророссийских, и даже человеков-совков.

Украинцы сразу идут в бой, и начинают работать над решением обозначенного «осторожно». А вот оппоненты (иногда даже в патриотично-заставочных вышиванках на аккаунтах) дают широкую возможность не только думать, искать новые грани войны, но и доказывать свою правоту. Их злят темы, проговариваемые нами. Их злит то, что мы начинаем видеть проблемы, а значит, будем эти проблемы решать, не оставляя шанса на «скрыть», «умолчать», «спрятать» или «порешать».

В спорах, в комментариях, в письмах мы все, я, как автор, читатели, как читатели, желая того или нет делаем одно дело, - мы составляем карту войны. И от нашего умения говорить правду, не бояться и видеть ее, зависит и наше будущее, и жизнь страны, и жизнь наших солдат, которые идут по неизвестной темной земле Донбасса, оккупированной Мордором, и даже жизнь миротворцев.

И даже русявые безаватарные жители страны Ихтамнетии, приносящие в комментарии свою порцию каки, все равно, молодцы. Они четко подтверждают то, что я говорю с первых дней войны- русское убивает.

И мне, например, приятно, когда человек с аватаркой «триколорлынырии» обрывает в комментариях русявого знатока – «да задолбали вы, русские, вы всегда знаете лучше нас, что у нас происходит в Макеевке».

Донбасс не потерян. Нет! И даже, когда новости из зоны заставляют содрогаться от ужаса, это всего лишь карта войны. Всего лишь красный крестик «осторожно», а дальше…Дальше наша территория и наши люди! И все будет Украина!

Источник: sprotyv.info

Автор: Олена Степова

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