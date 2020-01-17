Интернет – главный враг путинского режима

Интернет и вправду, несмотря на создание в РФ замкнутой информационной системы, продолжает оставаться наиболее недостижимой по тотальному контрою областью для действующей власти. В то время как печатные средства информации, радио и телевидение уже давно в ежовых рукавицах той или иной силовой структуры, лазейки в кибепространстве позволяют проникать в российский информационный сегмент нежелательным данным.

Однако этой уязвимости пропагандистского лепрозория, похоже, осталось существовать ещё недолго в том виде, в котором к ней привыкли россияне.

Так, Минкомсвязи РФ издало приказ, согласно которому в 2020 году будет проведено как минимум четыре учения по запуску в России так называемого «суверенного рунета». Напомню, что в прошлом году такие учения проводились всего один раз.

Видимо, отметив КПД иранского опыта, когда при возникновении в стране протестов целые города, регионы и даже вообще вся Исламская республика, попросту отключалась от всемирной паутины, в Кремле решили ускорить реализацию подобного же проекта и у себя.

В целом, Россия уже давно идет по пути ограничения прав и свобод в интернете. Первой ласточкой таких ограничений стал законопроект № 89417-6 о цензуре в сети интернет, принятый в 2012 году. Тогда интернет-энциклопедия Wikipedia выступила с демаршем против данного законопроекта, ограничив доступ к своим материалам 10 июля 2012 года ровно на сутки.

Но, как мы можем видеть, подобные демарши ровным счетом ничего не решают, в рамках глобального цензурирования в России. А проблему с Wikipedia решили путем внедрения в её “клуб редакторов”, аффилированных персонажей, ведущих её коррекцию и наполнение материалами, соответствующими пропагандистским требованиям.

Но по-настоящему панический страх свободного интернета Россию охватил не когда по ближнему Востоку прокатилась волна революций, а в 2014-м. Тогда, вторгнувшись в Украину и задействовав мощнейший пропагандистский механизм всех имеющихся ресурсов, она не только не смогла скрыть путем создания безмерного количества фейков своего присутствия в Крыму (в первые дни оккупации) и на Донбассе, но и получала развенчивающие свою ложь материалы прямо под нос, в местном, локальном сегменте рунета.

Начиная с 2014, в России началась паническая борьба с социальными сетями, под маховик даже попал Facebook, который регулярно грозились закрыть, но из-за его глобального позиционирования у Роскомнадзора просто не хватило ни сил, ни средств, да и смелости в том числе, чтобы это сделать.

Помимо Facebook, Россия пыталась оказывать давление, и порой успешное, на видеохостинг YouTube, социальную сеть Reddit, интернет-энциклопедию Wikipedia, профессиональные социальные сети Viadeo и LinkedIn.

Россия продолжает реализовывать политику информационного занавеса, будучи полностью обеспеченной всеми видами медиаресурсов собственного производства, и теперь уже не просто сокращает количество неконтролируемых площадок, но и вовсе предпринимает попытку опустить полноценный, непробиваемый занавес.

Но в контексте ускорения процессов по ограждению от всего цивилизованного мира возникает вопрос, кто успеет раньше – Россия опустить свой информационный занавес, или Илон Маск со своим глобальным спутниковым интернетом Starlink, который, по идее, все потуги любителей блокировать, ограничивать и отключать попросту нивелирует?

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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