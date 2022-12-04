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Иран просит Россию помочь подавить протесты

Иран просит Россию помочь подавить протесты

Для этого Тегеран попросил Москву предоставить технику, а также направить советников для обучения, пишет Iran International со ссылкой на секретные документы. Журналисты выяснили, что иранский режим готовится к долгосрочной конфронтации с протестующими. 3 декабря МВД Ирана признало гибель 200 граждан во время протестов, однако данные расходятся с информацией правозащитников (около 460 погибших).

Новые документы подтверждают ранние заявления Белого дома о том, что Россия помогает Ирану подавлять демонстрации, опираясь на собственный опыт. В ответ Тегеран продолжает поставлять оружие Москве для войны с Украиной.

Джерело: https://t.me/blacklampa/7739

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