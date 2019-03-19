Исчезающий «крымнаш»: россияне больше не рады аннексии Крыма

Судя по данным опросов общественного мнения, одобрение аннексии Крыма снизилось в России больше чем вдвое. Если в марте 2014-го 91% россиян были «за» вхождение Крыма в состав России, то сейчас число россиян, считающих аннексию Крыма полезной, снизилось до 39 процентов. Об этом в своем блоге на LIGA.net пишет политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк.

Такой неприятный сюрприз соотечественники приготовили Путину аккурат к визиту в Крым этого «собирателя земель русских» по случаю пятилетия аннексии 16 марта.

Цифры сегодняшней поддержки крымской авантюры Кремля в российском обществе представил полностью лояльный Кремлю российский социологический центр «Фонд общественного мнения» (ФОМ). Здесь уточнение насчет контроля Кремля над этим центром важно потому, что центр намеренно сужает сравнительную базу данных. Не приводя в своем опросе свои же цифры поддержки аннексии Крыма весной 2014-го. Поскольку в таком случае контраст с уровнем поддержки в российском обществе этой затеи Путина бы получается слишком разительным.

Однако в марте 2014 года ФОМ и его коллеги из еще одного подконтрольного Кремлю крупнейшего социологического центра ВЦИОМ цифры поддержки россиянами «присоединения» Крыма так стыдливо не прятали. Наоборот, на следующий же день после крымского референдума 16 марта, уже 17 марта, ФОМ и ВЦИОМ представили данные общественного мнения о присоединении Крыма к России. В их масштабном исследовании приняли участие почти 50 тысяч респондентов из всех регионов РФ.

«Мы видим фантастические цифры. Ни по одному вопросу никогда мы не видели такого единодушия», — комментировал тогда президент ФОМ Александр Ослон «северокорейски единодушную» поддержку аннексии Крыма более, чем 90% россиян.

В нынешнем исследовании этого центра отношение россиян к отторжению у Украины Крыма куда скептичнее. Даже с учетом того, что ФОМ осторожно берет уже немного меньшие цифры поддержки крымской авантюры Кремля весны 2015 года, контраст получается впечатляющим.

Вместе с тем по данным опроса число россиян, уверенных, что «присоединение» нанесло вред, увеличилось очень не значительно — с 5 до 7%.

При этом 14% опрошенных заявили об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику страны, 46% респондентов считают, что оно плохо повлияло на международное положение России.

Таким образом, не слишком быстро, но россияне все же начинают ощущать на себе, к чему привела аннексия Крыма. И рост скептицизма в российском обществе по поводу последствий авантюры с отторжением полуострова у Украины будет постепенно нарастать.

Но высоких темпов роста недовольства аннексией в российском обществе ждать все же не приходится. В основном из-за устойчивой связки двух ключевых факторов.

Фактор первый: имеется полнейшая уверенность значительной части россиян в том, что «Крым — это исконно российская земля, Хрущев передал его Украине неправильно, и Россия имела полное право забрать свое назад».

Второй – за пять лет все увеличивающаяся изоляция РФ от мира и пропаганда приучили российское общество к жизни в условиях осажденной крепости. В стратегии обороны этой крепости отдать врагам крепостную башню с названием «Крымнаш» — значит открыть путь к разрушению всей России.

Источник: sprotyv.info

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