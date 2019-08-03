Исключительно Россия несет ответственность за прекращение ракетного договора - НАТО

В НАТО заявили, что исключительно Россия несет ответственность за прекращение договора с Соединенными Штатами о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)

Об этом говорится в обнародованном заявлении Североатлантического совета, передает " Украинская правда".

В частности, в НАТО отметили, что Россия продолжает нарушать ДРСМД.

"В результате вступает в силу решение Соединенных Штатов о выходе из договора, которое полностью поддерживают союзники по НАТО", - отметили в заявлении.

В обращении подчеркивается, что Россия "несет исключительную ответственность за остановку действия договора".

"Мы сожалеем о том, что Россия не продемонстрировала готовности и не приняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств", - отмечают в заявлении.

На значительные риски, связанные с российской ракетой 9М729, НАТО отреагирует взвешенно и ответственно. В Альянсе договорились о пакете мер, чтобы гарантировать эффективную позицию сдерживания и обороны НАТО.

США 2 августа официально оставляют российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение "холодной войны".

МИД России в пятницу официально подтвердил, что договор с США о ликвидации ракет средней и малой дальности прекратил действовать.

"2 августа 2019 по инициативе американской стороны приостановлено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987", - говорится в документе МИД РФ.

Источник: espreso.tv

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