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Историческая речь Джо Байдена на Генассамблее ООН

Историческая речь Джо Байдена на Генассамблее ООН

● США хотят, чтобы война в Украине закончилась на справедливых условиях. Россия грубо нарушила устав ООН и вторглась в суверенное государство

● России никто не угрожал и не стремился к конфликту. Путин выступил с безрассудными ядерными угрозами

● Штаты тесно работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку РФ на территорию НАТО

● Решение о мобилизации в РФ – ошибка. Это плохая новость для россиян

● Я верю, что демократия — величайший инструмент человечества. Мы будем её защищать

● Сейчас находят массовые могилы в Изюме, тела со следами пыток. Это война, которая направлена против существования украинского государства, украинского народа. От этого должна стынуть кровь

● США никогда не признают референдумы на оккупированных территориях

● США выступают за включение новых членов в Совбез ООН и за отмену права вето.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/43998

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