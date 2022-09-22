Историческая речь Джо Байдена на Генассамблее ООН
● США хотят, чтобы война в Украине закончилась на справедливых условиях. Россия грубо нарушила устав ООН и вторглась в суверенное государство
● России никто не угрожал и не стремился к конфликту. Путин выступил с безрассудными ядерными угрозами
● Штаты тесно работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку РФ на территорию НАТО
● Решение о мобилизации в РФ – ошибка. Это плохая новость для россиян
● Я верю, что демократия — величайший инструмент человечества. Мы будем её защищать
● Сейчас находят массовые могилы в Изюме, тела со следами пыток. Это война, которая направлена против существования украинского государства, украинского народа. От этого должна стынуть кровь
● США никогда не признают референдумы на оккупированных территориях
● США выступают за включение новых членов в Совбез ООН и за отмену права вето.
Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/43998