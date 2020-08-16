Исторический марш "За свободу" в Беларуси собрал более 200 тысяч человек (видео)

Как сообщалось, сегодня в городах Беларуси проходит исторический марш "За свободу".

У стелы "Минск - город герой", по подсчетам СМИ, собрались более 200 000 человек. TYT.by пишет, что это самая массовая акция протеста в истории независимой Беларуси.

Люди растянулись на несколько километров в четыре стороны от перекрестка возле стелы. Они скандировали "Иди", "Лукашенко в автозак", "Верим, можем, победим".

На митинге выступила соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. Она объявила требования протестующих, среди которых главная - это отставка Лукашенко.

Около 17.00 люди начали расходиться в другие части города.

Телеграмм канал NEXTA призвал демонстрантов вывешивать везде бело-красно-белые флаги и громко скандировать у СИЗО, где содержатся политзаключенные.

"С завтрашнего дня объявляется общенациональная забастовка к выполнению требований народа", - говорится в сообщении.





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