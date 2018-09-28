Исторический музей нуждается в реконструкции из-за стеклянной пристройки — облсовет

Тему реконструкции стеклянной пристройки к зданию музея, которую возвели в 2013 году, затронули на выездном заседании постоянной комиссии по вопросам молодёжной политики, спорта, культуры и туризма, сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.

По словам директора музея Владимира Цигулева, здание музея — памятник архитектуры — «разрушается из-за парникового эффекта, который появился в результате надстройки стеклянного купола».

Комиссии показали сейфовую комнату, хранилище письменных источников и живописи. Сотрудники музея утверждают, что из-за пристроенного стеклянного куба нарушена циркуляция воздуха, «появляется плесень, разрушаются стены и потолки».

Члены комиссии отметили, что план реконструкции музея нуждается в изменениях. Масштаб работ и расходы станет понятен после экспертизы. По мнению депутатов, в срочном ремонте нуждаются крыша, коммуникации и система вентиляции.

Проект реконструкции Харьковского исторического музея градостроительный совет одобрил в августе 2011 года. Архитекторы задумали сделать пристройку к зданию и перекрасить его. Изначально планировали, что в пристройке будет музей современного искусства. Реконструкцию завершили в 2013-м.

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