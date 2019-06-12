История скреп. 8 июня 1934 года СССР официально объявил себя тюрьмой народов.

В этот день ВЦИК СССР принял закон о смертной казни (или 10 лет лагерей при смягчающих обстоятельствах) за попытку побега из страны. Была установлена также ответственность членов семьи убежавшего — от 5 до 10 лет лагерей с конфискацией всего имущества, если они знали о плане побега, и лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет, если не знали.

Этот закон в годы войны обрек на несправедливое наказание тех, кто по вине самого государства попал в плен.

По данному закону государственным преступником признавался любой гражданин, попытавшийся покинуть страну. Хоть турист, хоть артист, хоть житель приграничной деревни.

При этом в 1934 году не было никакой внешней угрозы, которая могла бы оправдать подобные меры. Причины были исключительно внутренние: коллективизация и голод.

«Чистоту веры в светлое будущее» коммунистам пришлось охранять штыком и колючей проволокой.

Странно, что никто из любителей вкусного пломбира не отмечает. И наклеек «можем повторить» тоже не видно…

Источник: ibigdan.com

Новости портала «Весь Харьков»