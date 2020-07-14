Историю Рязани туристам будут рассказывать Грибы с глазами

Рязанская городская администрация собралась установить «грибные указатели» по всему городу. Проект решили назвать «А у нас в Рязани грибы с глазами», по мнению чиновников, он поможет развить туризм, сообщается на сайте администрации.

Грибы с глазами будут исполнять функцию гидов, рассказывая гостям об истории Рязани и самых интересных достопримечательностях.

В 2013 году в одном из парков Рязани появился памятник Грибам с глазами.

Источник: breakingmad.me

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