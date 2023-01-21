ISW, 20 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-20-2023)

● «Вагнер» изо всех сил пытается представить себя в качестве эффективной параллельной военной структуры, тем самым все чаще оказываясь паразитической военизированной организацией.

● Разведка США подтвердила соперничество между МО РФ и группой «Вагнер», о котором сообщала ISW.

● Кремль продолжает создание информационных условий для затяжной войны в Украине.

● В РФ утверждали, что Путин уволил командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского, но эти сообщения остаются неподтвержденными.

● Кремль продолжает угрожать эскалацией в связи с военной помощи Запада Украине.

● Войска РФ и ВСУ наступали в районе Сватово и Кременной.

● Войска РФ наступали в Донецкой области, утверждая, что близки к окружению Бахмута.

● Мобилизационные мероприятия в РФ продолжаются, несмотря на заявления об официальном завершении мобилизации.

● Оккупационные власти продолжают депортировать украинских детей.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/10051

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