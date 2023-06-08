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ISW, 7 июня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-7-2023)

▪️Разрушение плотины Каховской ГЭС существенно меняет географию и топографию Херсонского прифронтового участка на юге Украины.

▪️РФ реагирует на наводнение в Херсонской области с большой степенью дезорганизации, усугубляя ущерб гражданскому населению оккупированных территорий.

▪️Офицеры, связанные с «Вагнером», продолжают позиционировать себя как эффективных командиров, чтобы апеллировать к Путину и извлекать выгоду из громких военных событий.

▪️PR-кампании командиров, связанных с «Вагнером», могут быть недостаточными, чтобы отвлечь от реалий поля боя.

▪️РФ и Украина обвинили друг друга в повреждении аммиакопровода в Харьковской области, что привело к утечке аммиака.

▪️Войска РФ атаковали в районе Кременной и на линии Авдеевка-Донецк.

▪️ВСУ ведут наступают на бахмутском направлении.

▪️В РФ утверждали, что 7 июня ВСУ атаковали возле административной границы Донецкой и Запорожской областей.

▪️Сообщается о столкновениях на западе Запорожской области.

#война #аналитика #ISW

ISW, 7 июня

ISW, 7 июня

ISW, 7 июня

ISW, 7 июня

ISW, 7 июня

ISW, 7 июня

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18176

Новости портала «Весь Харьков»

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