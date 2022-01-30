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Италия продлила запрет на въезд даже для вакцинированных украинцев

Италия продлила запрет на въезд даже для вакцинированных украинцев

Правительство Италии продлило запрет на въезд в страну для украинцев до 15 марта. 

Запрет касается и тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается в Телеграмм-канале Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, для въезда в Испанию вакцинированным лицам, у которых с последней дозы прошло более 270 дней, с 1 февраля необходимо иметь в сертификате информацию о наличии «бустерной» дозы.

С 16 февраля Филиппины открывают границы полностью вакцинированным путешественникам, однако сокращают сроки действия ПЦР-тестирования с 72 до 48 часов.

Источник: Интерфакс-Украина

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