Итоги: 2017 год вывел Харьков на мировую арену

До начала войны за ходом политических событий следили далеко не все жители страны. После событий на Майдана за политикой следит едва ли не каждый, будь то подросток или бизнесмен, молодая мама или пенсионерка.

Мы решили проанализировать как для Харькова прошел 2017 год.

Чем запомнился год

2017 год запомнится усилением противоречий между мєрией и активистами. Руководство в попытках развернуть ряд масштабных проектов - строительство памятника на площади Свободы, многомиллионную реконструкцию Харьковского зоопарка, расширение метрополитена - часто встречало критику и сопротивление целого ряда общественных организаций. Активисты пытались отстаивать право влияния на городскую политику в целом, требуя открытости сессий горсовета, а особенно в сфере бюджета и градостроения, за что некоторые из них становились объектами нападений и физического насилия.

Интересно, но Харьковская область имеет одни из самых низких показателей темпов децентрализации, в то время как город отличается плачевными местами в рейтингах открытости, гражданского участия и местной демократии.

Хотя надежду вселяет принятие положения о бюджете участия ("громадський бюджет"), разные формы которого несколько лет действуют более, чем в полусотне городов Украины.

Чем может похвастаться Харьков

В уходящем году было запущено много масштабных изменений практически во всех сферах жизни региона: в ходе масштабного ремонта дорог, впервые за 30 лет было отремонтировано 235 км дорог, 3 моста. Открыта школа в Песочине, которая полностью соответствует концепции новой украинской школы, которая внедряется с реформой в сфере образования, реконструировано, капитально отремонтировано и переоснащено 211 школ в районах.

Европейские чемпионаты и матчи еврокубков стали регулярно проводиться в Харькове.

Переоснащаются и капитально ремонтируются больницы. Открываются современные спортивные комплексы. Открыт самый большой в Украине Центр административных услуг.

Инфраструктура, спорт, здравоохранение, образование – это четкие индикаторы экономического роста.

Заработал промышленный гигант ХТЗ, подняты зарплаты на крупных предприятиях, полностью ликвидирована задолженность по зарплате на 70 предприятиях области. В положительном балансе года плюс 3000 занятых вакансий, рост средней зарплаты на 39%.

Инвесторы потянулись в регион, который стал уже международной площадкой – два визита иностранных президентов, более 70 иностранных делегаций в 2017, масштабные международные форумы – это без слов говорит об уровне области и оценке ее перспектив международными партнерами.

Но самое важное, наверное, это уровень ответственности руководства области. Никаких эфемерных обещаний: по состоянию на сегодня выполнены все 100% обещаний, данных на этот год. Первое место в рейтинге среди глав областных администраций Украины. Делать то, что сказал и не обещать того, что не сделаешь, – это, пожалуй, можно назвать девизом губернатора Светличной.

Но несмотря на все усилия областной власти, эксперты отдали Харьковской области одно из последних мест в развитии демократии среди прочих областей Украины.

Во время подведения итогов участники ГО "Полесский фонд международных и региональных исследований" (г.. Чернигов) отметили, что по итогам 2016 года в топ-5 вошли Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Сумская и Львовская области. Это те регионы, которые продемонстрировали высокое значение показателя. Последними в рейтинге оказались Киевская, Харьковская, Житомирская, Николаевская и Одесская области.

Харьков в политике

Первое что хотелось бы ответит, что 2017 год для Украины пришелся на средину избирательного цикла. И несмотря на активизацию протестной деятельности в Киеве, это сказалось на определенном понижении политической активности в городе.

Политологи говорят, уходящий год большинство политических субъектов использовали для усиления или закрепления позиций в преддверии 2019.

Отметим, что в региональной оптике показательными стали выборы в объединенные территориальные громады, показавшие зависимость локальной политики от исполнительной власти. Кстати, в отношении имплементации реформы децентрализации в Харьковской области, хоть и произошли некоторые количественные изменения, наш регион по-прежнему остается аутсайдером.

«Нужно отметить компенсаторные усилия исполнительной власти по смещению акцентов с локальной политики на международную, путем проведения масштабных форумов, организации дипломатических визитов и трендовых тематических мероприятий - достаточно часто в кооперации с гражданским обществом», - считает политолог Юлия Биденко.

Что будет

2018 год для Харькова ожидается более насыщенный в политической жизни, чем уходящий. В планах провести ряд международных встреч, скорректировать бюджет и продолжить внедрять реформы уже на более существенном уровне.

Источник: 057.ua

Фото: Vgorode.ua

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