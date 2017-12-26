Итоги года: С чем 2017-й провожает Харьковщина

Каким был прошлый год для Харьковской области, что значительного произошло и какие перспективы открылись для региона.

Начнем мы с самой важной составляющей – материальной. Год начался с запуска промышленного гиганта – ХТЗ. В переговорах с владельцами удалось добиться начала производства и прояснить перспективы распущенных в вынужденные отпуска работников. В этом году отдельно следует отметить талант переговорщика у руководства области. С владельцами завода им. Малышева, ХТЗ, ПАО "Турбоатом" и госпредприятия "Шебелинкагаздобыча" удалось договориться о повышении заработной платы. В течение года полностью ликвидирована задолженность на 70 предприятиях, сокращен ее размер – на 15 предприятиях области. Среднемесячная заработная плата в области выросла на 40% и превысила темп роста потребительских цен.

Строительство

Этот год оказался чрезвычайно плодотворным в плане масштабных объектов, того, что было построено, открыто или выведено на решающий этап строительства.

Открыла свои двери новая школа в Песочине – долгие годы власть не реагировала на переполненность существующих школ в поселке. И лишь два года назад Игорь Райнин добился утверждения проекта строительства новой современной школы на 640 мест. В этом году областной власти удалось в рекордные сроки завершить и обустроить новое учебное заведение, куда первого сентября уже пошли 600 детей.

Школа полностью соответствует требованиям инклюзивного образования, построена по современным энергосберегающим технологиям, имеет европейскую организацию пространства с зонами отдыха на свежем воздухе, современным оснащением кабинетов, залов.

Это общеобразовательное учреждение стало первым за 12 лет, построенным с нуля.

Всего же в образовательной сфере реконструировано и капитально отремонтировано 211 учреждений, построена школа в селе Писаревка, открыто 17 детских садов, создано дополнительно 1890 мест. Приобретено 12 школьных автобусов, 164 интерактивные доски, 852 персональных компьютера, 175 современных учебных комплексов, 79 мультимедийных проекторов. Финансирование сферы образования на Харьковщине увеличили в 2017 году втрое. Активно внедряется инклюзивное образование - открыты инклюзивные классы в 135 школах области.

Капитальные восстановление в Изюмском районе. Стоит отметить, что это наиболее напряженный район области со времен начала боевых действий на Донбассе. Неремонтируемая 30 лет трасса М-03 под тяжестью военной техники не выдержала. По состоянию на начало года ремонта требовал и стратегический мост через реку Северский Донец, который ждал этого 17 лет. В этом году был проведен масштабный капитальный ремонт как дороги, так и моста.

22 августа президент Петр Порошенко торжественно открыл движение по новому мосту, а уже в декабре глава областной администрации проинспектировала завершение ремонта трассы. Следует отметить, что ремонт выполнен с укреплением полотна, двухслойным покрытием асфальтобетона, с гарантией от подрядчика. В целом по области в этом году отремонтировано 235 км автодорог, проведен ремонт трех путепроводов – Изюмского, Песочинского, Губаревского.

Кроме инфраструктуры, осенью была открыта первая очередь Букинского водопровода, чего местные жители ждали 12 лет. Проведен капитальный ремонт Изюмской больницы – без вывода ее из эксплуатации. Больница имеет особое значение, поскольку с началом АТО стала первым приемным пунктом раненых, оставаясь местом медицинского обслуживания еще для трех районов. Сейчас завершена замена крыши, водопровода, системы отопления и водоотведения, проведено утепление фасадов, замена окон. Больница постепенно получает новое оборудование, и в следующем году будет отремонтирована полностью.

Физкультурно-оздоровительные комплексы. В прошлом году реанимировали замороженные в 2012 году проекты строительства двух подобных комплексов в Волчанском и Первомайском районах. В этом году они уже работают и дают возможность детям заниматься спортом, активно проводить свое время. В работе еще три физкультурно-оздоровительных комплекса: в Песочине, Золочеве, Краснограде.

В многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексах обустроят поле для занятий мини-футболом, гандболом, волейболом и баскетболом. Также здесь будут тренажерный зал, зал для занятий аэробикой, раздевалки и другие вспомогательные помещения. Комплексы строятся с использованием энергосберегающих технологий.

Открытие крупнейшего в Украине Регионального центра предоставления административных услуг и ряда подобных центров в районах области позволило упростить для жителей региона доступ к государственным сервисам. Меньше, чем за год, с привлечением средств международных партнеров, удалось открыть центр, где можно получить около 400 услуг – пенсионные, социальные, миграционные, административные, фискальные, кадастровые и получить готовые документы. Абсолютно инклюзивное пространство выполнено в современном стиле, который нацелен в первую очередь на удобство обслуживания.

Это только основные объекты, полный список состоит из более сотни. После этапа антикризисной стабилизации в 2016 году, Харьковская область вышла на этап развития. Заложенные в 2016 году базовые программы и проекты начали давать видимый результат.

Международное сотрудничество

Результатом активной работы областной администрации с европейскими партнерами стало открытие в 2016 году в Харькове трех международных представительств - Консультативной миссии ЕС, немецкой организации GIZ и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Участие Харьковщины в международной коммуникации государства в этом году увеличилось. Отдельно стоит отметить визиты президентов Литвы и Польши, что беспрецедентно для нестоличного города. Оба визита имели важную историческое почву и дали возможность решить вопрос национальных интересов. А для региона важность этих событий состоит в том, что гарантии безопасности для других посетителей предоставлены на высшем уровне. Итак, будущие туристы и инвесторы получили "зеленый свет" для поездок на Харьковщину.

Заседание Мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, два масштабных международных форума (инвестиционный и гендерный), более 20-ти меньших международных мероприятий, визиты более 70-ти иностранных делегаций, многократные визиты как главы государства, так и первых должностных лиц, дают возможность поставить Харьковскую область на топовые позиции в сфере международного сотрудничества. Перспективы региона оцениваются не свысока, как в 2014 году, а имеют четкую стратегическую нацеленность.

Кстати, заседание Мониторингового комитета Конгресса региональных властей СЕ прошло в Украине впервые. Убедить представителей 31 европейской страны приехать на украинский восток удалось председателю Харьковской ОГА Юлии Светличной. С 2016 года она представляет Украину в Конгрессе региональных властей Совета Европы. В октябре 2016-го Светличную избрали Вице-президентом Палаты регионов Конгресса. Она также входит в состав Бюро Конгресса и является членом Мониторингового комитета.

На инвестиционном форуме, который посетили 15 иностранных делегаций во главе с послами, подписали ряд контрактов и меморандумов. А это – рабочие места, инвестиции, инфраструктура.

Авторитет главы области дает возможность под государственные гарантии привлечь финансирование на строительство областной и городской инфраструктуры – подписания в декабре контрактов с ЕБРР и ЕИБ на строительство метрополитена окончательно закрепили за руководством области реноме гаранта выполнения масштабных проектов в регионе.

Культура

Самым масштабным и самым ожидаемым середи таких проектов станет открытие большого зала филармонии. Еще в феврале 2015 года все выглядело практически безнадежно, и говорить о завершении строительства в такие короткие сроки никто не решался. Но уже в августе 2016 года, благодаря усилиям, приложенным тогдашним руководителем области Игорем Райниным, состоялось открытие первого комплекса – органного зала. Работы на втором пусковом комплексе Харьковской областной филармонии – большой зал почти на 800 мест – продолжаются третий год. Объем работ, которые еще предстоит провести, достаточно внушителен и требует особого внимания. Главная задача, которую глава области Юлия Светличная поставила строителям - объект должен быть завершен в течение двух лет.

Хотя на данный момент филармония является тем объектом сферы культуры, которому уделяется повышенное внимание, это далеко не единственное "культурное" строительство в области.

Так, за счет областного бюджета проведена реконструкция районных и сельских домов культуры в Кегичевском, Богодуховском, Нововодолажском, Зачепиловском, Изюмском, Купянском районах. Проведена плановая реконструкция колонн Харьковского академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина, реконструирован дом-музей Репина в Чугуеве. Проведен ряд культурных фестивалей.

Самым важным достижением этого года стало возвращение общине Пархомовского музея. Торжественная передача помещения состоялась 30 сентября в Пархомовке с участием главы ОГА Юлии Светличной и руководства Первого украинского международного банка. Именно благодаря усилиям руководства Харьковской области здание, которое было передано в залог в 2011 году, удалось вернуть.

Уникальная коллекция "харьковского Лувра" насчитывает более 7 тысяч экспонатов. Среди них - работы выдающихся художников: Пабло Пикассо, Казимира Малевича, Николая Рериха, Аполлинария Васнецова, Ивана Шишкина, Джованни Пиранези, Фердинанда Бола, Тараса Шевченко, Ивана Ижакевича, Михаила Дерегуса, Абрама Архипова.

Спорт

Отдельно должны отметить спортивные достижения. Ведь именно в этом году стало понятно, что спорт великих достижений наконец твердо закрепился в Харькове.

Два года в регионе работали для того, чтобы вернуть право принимать международные соревнования. И вот, наконец, пришла "кубковая весна": футбольный матч "Шахтера" и "Сельты", финал Кубка Украины по футболу. Каждый раз ответственность за матч ложилась на плечи нашей области. И каждый раз все проходило без замечаний.

18 мая, на газоне ОСК "Металлист", "Шахтер" уверенно побеждает в финале Кубка Украины и получает его из рук председателя харьковской областной администрации. "Металлист 1925" уверенно набирает обороты и устанавливает абсолютный рекорд посещаемости даже для любительской лиги – более 14 тысяч болельщиков. Уже 22 июня "Металлист 1925" получает право перехода в профессиональный футбол и выходит во Вторую лигу. Харьков принимает матч национальной сборной со сборной Турции 2 сентября. 6 декабря газон ОСК "Металлист" так же приносит победу "Шахтеру" в матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити". Впереди – матчи серии плей-офф, которые начнутся весной с приездом в Харьков итальянской "Ромы".

Еще был чемпионат Европы по боксу 2017 года, 16-24 июня. В нем приняли участие 260 спортсменов из 39 стран, в том числе 10 украинских боксеров, два из которых - представители харьковской школы.

Еще были товарищеские матчи сборных Украины и Италии по футзалу, этап Кубка Европы по бадминтону, Чемпионат Украины по волейболу и много других спортивных событий.

За этими, будто простыми, сообщениями, стоит титанический труд - доказать международным федерациям, что уровень спортивной составляющей в регионе не тольконе стал хуже, а и то, что мы сможем на должном уровне предоставить гарантии безопасности иностранным гостям. Несмотря на войну неподалеку и красный статус опасности.

В восстановлении региона неважного не бывает. Когда складываются материальная, культурная, спортивная, образовательная составляющие – только тогда возможно гармоничное развитие. Очевидно, сделанное – это только начало.

Впереди - анонсированный год строительства, еще более глубокая поддержка культуры, развитие спорта, особое внимание будет уделено масштабным проектам – полигону утилизации бытовых отходов, метро и филармонии, новым международным форумам и проектам. Харьковщина наконец уверенно смотрит в будущее.

Источник: sq.com.ua

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