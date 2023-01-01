Итоги года

Подводим 5 существенных итогов прошедшего года в контексте войны и глобального политического противостояния.

1) Война России против Украины зашла в абсолютный тупик. Россия перешла в стадию глухой обороны на всех направлениях, помимо Бахмута. В Бахмуте Россия продолжает безуспешно пытаться наступать. Такая тенденция "бахмутского укола" будет продолжена до тех пор, пока количество войск на российской стороне не будет пополнено "новыми силами". Из обороны при этом ни на одном участке Россия выйти не сможет. Москве нужна массовая мобилизация, иначе период январь-март станет самым "холодным" в войне. Украина не будет форсировать события, не получив достаточно ресурсов для контрнаступления, а Россия не будет иметь возможность прорываться хоть в каком-то направлении. Сейчас ведётся стадия "окопной войны" по примеру Первой Мировой: после неё в Российской Империи вспыхнула революция вслед за "все на фронт - все ради победы".

2) В России наметился кризис ракетных ударов. Удары по военным объектам малоэффективны, поскольку склады рассредоточены и диверсифицированы. Возможно реализовывать лишь удары по инфраструктуре, однако их эффективность с каждым разом становится все более низкой, а процент эффективности украинского ПВО пропорционально увеличивается. Более того, в России реально заканчиваются запасы ракет дальнего (!) действия. Так, Россия может выпустить свои 5000-6000 С-300, однако это исключительно фронтовое приграничье. Ракеты, которые могут угрожать энергетической безопасности Украины, закончились. Остался 1 очень большой или 2 средних залпа в 1-2 волны. В среднем, Россия может производить около 40 ракет в месяц сомнительного качества. Это полтора обстрела за 2 месяца. С учётом поставок ПВО, критическая инфраструктура в безопасности. Иранские поставки пока "в столе", однако и они ограничены около 250 ракетами, что, безусловно, много, однако с учётом временного размазывания эффект получается недостаточный для существенных изменений на фронте.

3) Украина стала центром региональной безопасности и одним из главных субъектов мировой политики с гарантией "широкого вовлечения" как региональной державы Восточной Европы по окончанию войны. Фактически, "украинский вопрос" будет главным в течение ближайших 2 лет на мировой арене: и вопрос украинской независимости будет соотноситься с вопросом западной безопасности и глобальной стабильности. Так, центр политики Восточной Европы сместился: Россия перестала быть субъектной в этом вопросе, став прямым вассалом Китайской Кормчей Панды. Региональный же контекст перешёл от "российско-азиатской" модели к европейско-американской. В результате этого контекст функционирования Восточной Европы находится в прямом подчинении украинской и западной стратегической мысли.

4) Китай уменьшил стратегические аппетиты, столкнувшись с провальным нападением Путина, промышленным, человеческим и эпидемиологическим кризисом. Китай вошёл в самую турбулентную и нестабильную фазу своего развития, став жертвой политической игры диктатора Си. Так, экономический потенциал Китая, на котором строится доктрина его геополитического влияния, стал резко падать, ввиду откровенно провальных решений нынешней управляющей "ветки". Китай свой шанс на экономическое господство через транзит власти в руки прозападных лоялистов потерял, тем самым был запущен этап "китайского заката".

5) Экономическая доминанта мира изменилась. Одновременно с началом угасания Китая начал свой путь на стагфляцию Европейский Союз, деньги и промышленно-энергетический потенциал которого перехватывают Соединённые Штаты Америки, становясь бесспорным и безальтернативным лидером мировой экономики и энергетики. Расщепление азиатских рынков и одновременный "кризис европейской политической модели" позволили Вашингтону вернуть утраченное при правлении Трампа стратегическое доминирование США во всех отраслях и во всех регионах одновременно.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7701

Новости портала «Весь Харьков»