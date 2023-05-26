Итоги Рамштайна

На "Рамштайне" согласовали выделение пакета венной помощи Украине - глава Пентагону Ллойд Остин

Так, общая сумма помощи Украине от союзников в рамках "Рамштайн" составила 65 млрд долларов

"Он ставил на то, что наше единство даст трещину. Вместо этого мы остаемся едиными, как и раньше. И это может увидеть весь мир", – отметил глава оборонного ведомства США.

Остин также сообщил, что Нидерланды и Дания возглавят "авиационную коалицию", первыми начав тренировки украинских летчиков на F-16. Позже к ним присоединятся Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Джерело: https://t.me/vekha/65856

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