Июль – месяц особенный. Третий квартал не то, что на горизонте. Он начался

Россия все так же терпит потери. Все так же бахвалится взятием каких-то е@еней. Мы копим силы и бьем на точность, пока враг заваливает трупами. То же самое происходит в экономике.

Украина выстояла. Война идет на ее земле, но государство живо. РФ у себя дома не воюет. При этом валится оперативнее.

Но всем хочется обвалить врага окончательно – вот люди и спрашивают, когда же? Когда? И тут я напомню: не забывайте, что Набиуллина говорила именно о третьем квартале. Намекала, что это как бы волнорез для российской экономики.

Мол, тогда та нащупает настоящие рельсы. Уже не по запасам ехать. Нет. Скорее, жить по средствам.

Война все так же дорога по содержанию. Воевать Путин не перехочет, ведь воюют буряты и тувинцы. А платят русские. Что же это значит? Как в анекдоте. Папа не станет меньше пить, это ты будешь меньше кушать.

Стричь будут везде и со всех. Искать кэш для контрабанды, связи по нужным войне вещам. Платить наемникам надо. Лохов в армию заманивать. Это недешево стоит.

Мораль простая. Русским прописали суровую диету на патронах и воде.

Не верите, что они будут в нищете? Ах, ощущаю скепсис. Привык. Простите, но цены на мясо в РФ с вами как-то не очень согласны. Они спокойно летят вверх, потому что хйло меньше воевать не станет. А ведь вся российская политика строилась на принципе, что тебе должно хватать на свою плохую жизнь. Оп, уже не хватает.

С чем Россия входит в третий квартал? Импорта де-факто нет. Бизнес крупный ушел, что осталось – подорожало. Рабочие места тю-тю. И то еще не июль был.

Вместо войны картинка. Русские, они же картинку любят. И это тоже выражается в экономике.

Вспомните их поступки. Если McDonalds закрылся и ушел, а ты на его запасах новое кафе открыл – норм. Просто логотип на соусе маркером замазал. Одна беда: почему-то припасы папірєдніка быстро заканчиваются. Картинка становится пустышкой.

Когда декорации заменяют собой смысл, они начинают чертовски дорого обходиться.

Первые четыре месяца этого года экономика РФ трещала по швам. 97% мертвого автопрома. Неспособность жить без импорта. Провалы отраслевого масштаба.

Вы уж простите, но «Сбер» впервые за 20 лет дивиденды не платил. Как и «Газпром». Кстати, последний до того обещал офигенные выплаты, наибольшие и самые сочные. Видать, не срослось. Же не манж па сис жур. И это не третий квартал, а еще второй.

Выжило 3% автопрома, то есть автопром взял и не выжил. Осталась картинка. Попробуйте ездить на ней.

И весь этот провал шел за счет ресурсов, накопленных ранее. Те закончились, как булочки в макдаке. Теперь представьте, как русским все это повторить уже без заготовки. Да никак. Так что им будет еще хуже.

Просто вдумайтесь. Глава центробанка боится третьего квартала, и к его началу экономика уже дохлая. А война идет вовсю. Сжигает еще больше денег. Съедает то, что чудом не доела весной. Так что никакого просветления в РФ не планируется в ближайшие 70 лет.

Наша задача – так же отражать удар за ударом, не сбавляя обороты. Противник ранен. Глупо пропускать удар от него, согласитесь.

Все ближе тот момент, когда враг сам себя доломает. Мы постараемся ломать его со своей стороны и точно никуда не отпускать. Нет, тварь. Ты с войны уже не соскочишь. Ты ее отведаешь. А потом умрешь, молча или с криком.

Посмотрим, как телевизор заменяет холодильник. Особенно натощак.

Мы бьем Россию, а война доест.

Источник: https://t.me/maxgadyukin/3313

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