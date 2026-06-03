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Из хорошего. Венгрия уже на следующей неделе может снять вето с открытия переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС

Из хорошего. Венгрия уже на следующей неделе может снять вето с открытия переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС

Премьер Петер Мадьяр заявил, (https://www.politico.eu/article/hungary-peter-magyar-ukraine-volodymyr-zelenskyy-upcoming-talks/) что переговоры с Украиной о правах венгерского национального меньшинства проходят хорошо и соглашение может быть достигнуто на их личной встрече с Зеленским на следующей неделе.

"Я готов к открытию новой страницы в украинско-венгерских отношениях", - Мадьяр.

Открытие переговорных кластеров - третье и последнее вето Орбана на Украину, которое Мадьяр ещё не снял:

✅разблокировка €90 млрд;

✅разблокировка санкций против России;

▶️разблокировка переговорных кластеров о вступлении в ЕС.

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Да, вступление Украины в ЕС может занять ещё 10 лет. Но, идя по долгому пути, важно делать шаг за шагом, не оглядываясь назад и не заглядывая вперёд.

Главной задачей Украины по ЕС на сегодня было снятие вето Венгрии, и этот этап, надеюсь, вскоре будет пройден. После него предстанут новые, не менее сложные. Если Украина по итогам войны с Россией сохранится в качестве суверенного независимого государства - всё остальное будет проще. Нет ничего более тяжёлого, что может выпасть на долю украинцев, чем эта война.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/20886

Новости портала «Весь Харьков»

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