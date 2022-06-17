Из китайского МИДа уволили главного «защитника» России

Власти Китая запускают волну перестановок чиновников в правительстве и руководстве компартии, первой «жертвой» которой стал ключевой пророссийский дипломат.

Замминистра иностранных дел Лэ Юйчэн — один из немногих работников МИДа, публично выступавший в защиту России после вторжения в Украину, — был уволен из министерства, сообщает Bloomberg cо ссылкой на заявление китайского правительства.

Лэ Юйчэн владеет русским языком и работал в Советском Союзе, а затем стал третьим человеком МИДа, когда Россия и Китай активно сближались. Теперь он переведен на должность замглавы Государственного управления радиовещания и телевидения КНР.

«Решение Пекина полностью удалить Лэ Юйчэна из системы МИДа может отражать обеспокоенность лидеров Коммунистической партии тем, что Китай слишком сблизился с Россией, которая вторглась в Украину и нанесла ущерб связям с Западом и всей мировой экономике», — говорит Нил Томас, аналитик по Китаю в Eurasia Group.

https://www.moscowtimes.eu/2022/06/15/iz-kitaiskogo-mida-uvolili-glavnogo-zaschitnika-rossii-a21286

Источник: https://t.me/BerezaJuice/16186

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