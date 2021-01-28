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Из обладминистрации уволен еще один топ-чиновник

Из обладминистрации уволен еще один топ-чиновник

Из Харьковской облгосадминистрации, кроме двух заместителей председателя ХОГА, уволен также руководитель аппарата Владимир Клюцевский. Информацию о своем увольнении "Объективу" Клюцевский подтвердил, а с сайта ХОГА пропала информация обо всех троих уволенных чиновниках.

"Я написал заявление об увольнении по соглашению сторон. Перехожу на другую работу. Куда, пока не могу раскрыть. Но она с кадровым ростом", – сказал Клюцевский.

По информации источников "Объектива", с момента назначения нового губернатора Айны Тимчук и вплоть до увольнения Клюцевский фактически не находился в ХОГА – был в отпуске и на больничном.

"Я был несколько недель в отпуске, потом болел. Всегда мой кабинет был за мной. И сейчас, когда не болел и не был в отпуске, был в кабинете, работал полноценно", - отметил чиновник.

Кто займет его должность, Клюцевский не озвучил.

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что Евгений Грицков уволен с должности заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации. В обладминистрации Грицков курировал образование, культуру и спорт. Еще раньше стало известно об увольнении вице-губернатора Тараса Пастуха. По словам Пастуха, заявление на увольнении он написал еще 1 декабря "в связи с назначением нового главы обладминистрации". Он добавил, что продолжал работу, пока формировалась новая команда, а теперь планирует вернуться домой, в Тернопольскую область.

Еще в середине декабря новоназначенная губернатором Айна Тимчук анонсировала увольнения некоторых из своих заместителей и назначения на должности вице-губернаторов новых людей. В то же время тогда Тимчук подчеркнула, что это не первоочередной вопрос.

Источник: sq.com.ua

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