Из традиционного вечернего обращения президента Зеленского

● Сьогодні був дуже змістовний зовнішньополітичний день для України. По-перше, у Київ прибули прем'єр-міністри Іспанії та Данії – двох держав, які послідовно підтримують Україну.

● Закликав Іспанію, Данію та всі інші європейські демократії ще посилити санкції за цю війну. Нарешті запровадити нафтове ембарго, обов'язково від'єднати всю банківську систему Росії від глобальної фінансової системи. І обов'язково допомагати нам у притягненні до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах проти українців.

● Голова уряду Данії заявила про готовність підтримати програму післявоєнного відновлення України в частині відбудови та розвитку Миколаєва й суднобудівної галузі України. Нагадаю, що саме цей напрямок відбудови я запропонував, коли звертався до парламенту й народу Данії в березні.

● Сьогодні я звернувся до парламенту й народу Португалії. Це було вже 26-те звернення до парламентів держав – наших партнерів. Можу сказати, що кожен з таких виступів реально додає нам підтримки.

● Також звернувся сьогодні до учасників спеціальної весняної сесії Світового банку. Це один із найважливіших заходів для керівників міжнародних фінансових інституцій та міністрів фінансів провідних держав. Акумулюємо фінансову підтримку для України.

● Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки для нашої держави. Вдячні за це. Цей пакет містить дуже потужні оборонні інструменти для наших військових. Зокрема, це артилерія, снаряди, безпілотники. Те, що ми очікували.

● На півдні та сході нашої країни окупанти продовжують робити все, щоб були підстави для них говорити хоча б про якісь перемоги. Вони накопичують сили, заганяють на нашу землю нові батальйонні тактичні групи. Намагаються навіть розпочати так звану мобілізацію в окупованих районах України. Жоден із цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави. Вони можуть лише відтягувати неминуче – час, коли загарбникам доведеться піти з нашої території. Зокрема з Маріуполя. Міста, яке продовжує чинити спротив Росії. Попри все, що про це кажуть окупанти.

● Закликаю мешканців південних районів України – Херсонської та Запорізької областей – дуже уважно ставитися до того, яку інформацію про себе ви надаєте загарбникам. І якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте – це не для того, щоб вам допомогти.

● Хочу одразу сказати: жодні «ХНР» не пройдуть. Якщо комусь хочеться нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки бідною Росія не була з часів громадянської війни після 1917 року.

● На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть.

● Підписав черговий указ про нагородження наших героїв, наших військових. Державними нагородами відзначені 202 захисники України. З них 194 військовослужбовці Збройних Сил та вісім військовослужбовців Держспецзв'язку.

Источник: https://t.me/truexanewsua/42914

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