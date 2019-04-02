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Из-за доначислений в платежках "Харьковгоргаз" сам сделал перерасчет потребителям

Из-за доначислений в платежках Харьковгоргаз сам сделал перерасчет потребителям

Харьковгоргаз сам сделал перерасчет потребителям, в платежках которых были доначисления.

Об этом сообщил начальник департамента энергоэффективности НАК Нафтогаз Украины Алексей Хабатюк в Facebook.

"5 апреля на очереди в НКРЕКУ еще четыре облгаза / горгазы - Харьковгоргаз, Николаевгаз, Сумыгаз, Днепрогаз. Все уже привычно - штраф и требование устранить нарушения до 26 апреля. Но есть одно но. Это Харьковгоргаз, который сам устранил нарушения и по заявлению потребителя сделал перерасчет. То 850 тысяч гривен не лишние, то решили законодательство не нарушать? Но это уже хорошее начало. Теперь в других облгазах РГК есть на кого равняться! " - отметил он.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проводит проверки операторов газораспределительных сетей через доначисления в платежках за газ. 

Регулятор уже оштрафовал 12 облгазов на 850 тысяч гривен каждый и обязал их провести перерасчет.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: газ, ЖКХ

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