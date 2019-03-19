Сегодня 13:10

Сегодня 13:10

Из-за несвоевременно поданной декларации полицейский лишился должности.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Апелляционный суд области оставил в силе постановление суда предыдущей инстанции о привлечении к административной ответственности сотрудника Дергачевского отдела полиции.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Алексейчук, полицейский без уважительных причин несвоевременно подал электронную декларацию за 2017 год.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП и назначил ему 850 гривен штрафа.

Полицейский пытался обжаловать указанное постановление, однако апелляционная инстанция оставила наказание в силе.

Сейчас полицейский освобожден от занимаемой должности за нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Агентство Телевидения Новости