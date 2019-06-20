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Из-за переименования проспекта на депутатов горсовета заявили в полицию: открыто уголовное дело

Из-за переименования проспекта на депутатов горсовета заявили в полицию: открыто уголовное дело

По факту переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк обратился в полицию с заявлением об уголовном правонарушении.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По мнению Черняка, в действиях депутатов и чиновников Харьковского городского совета могут содержаться признаки уголовного правонарушения, связанного с распространением коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, выразилось в поддержании петиции о возвращении первичной названия проспекта маршала Жукова и демонтажа с площади Свободы палатки «Все для победы», размещенной на официальном сайте Харьковского городского совета.

«В Шевченковский отдел полиции ГУ НП в Харьковской области подано заявление о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины: изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, осуществленные лицом, которое является представителем власти», - написал представитель Харьковского антикоррупционного центра.

По факту обращения депутата Харьковского городского совета правоохранители открыли уголовное производство 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 

По делу проводится досудебное расследование.

Агентство Телевидения Новости

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