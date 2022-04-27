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Из-за санкций загруженность портов РФ упала на треть

Из-за санкций загруженность портов РФ упала на треть

Страны-партнеры Украины организовали эффективную морскую блокаду для российских судов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Первыми порты для РФ закрыла Великобритания. Настолько грамотно, существенно и содержательно, что россияне никак не могут это обойти. Теперь они со своей экспортной продукцией остаются дома», – сказал он.

Свои порты для судов РФ также закрыли Канада, США и страны ЕС. «Последствием морской блокады для агрессора стало уменьшение судоходства у морских портов России на треть, а количества судов – на 30%», - привели данные в Мининфраструктуры.

Источник: https://t.me/u_now/45707

Новости портала «Весь Харьков»

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