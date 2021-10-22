Избран новый глава Верховного Суда Украины

Пленум Верховного Суда избрал нового председателя судебной инстанции. Им стал Всеволод Князев.

Об этом говорится в решении пленума.

За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей из 169. Он приступит к обязанностям 1 декабря.

Отметим, Князеву 42 года, он родом из Николаева. Окончил Николаевский гуманитарный институт, а также Одесскую юридическую академию.

Работал юрисконсультом, преподавателем, адвокатом, а с 2013 года - судьей Николаевского областного административного суда. С 2015 по 2017 год был главой этого суда. С ноября 2017 - судья Верховного Суда и секретарь Большой палаты ВС.

Свободно владеет английским языком.

"За мной нет никаких политических сил и никаких центров влияния. И я считаю, что это очень хорошо", - заявил Князев участникам пленума.

Напомним, ранее стало известно, что Валентина Данишевская уходит с поста главы Верховного Суда и созвала на 22 октября пленум для избрания нового председателя.

Агентство Телевидения Новости