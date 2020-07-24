Изгнание из общежития, объявление голодовки и скитание по вокзалам: история одного переселенца из Крыма

Сервер достает флаги и аккуратно их разворачивает. Во время Революции Достоинства был знаменосцем и вспоминает об этом с гордостью.

Сервер Абибулаев, переселенец из Крыма:

Мені хлопці з моєї сотні казали: пане Сєрвере прапор припустіть, вас бачено, вас снайпер. Кажу: іди геть звідси, отсюда! Вот так і вигонял. Тому я кажу ,державний прапор не складається, він приспускається тільки перед загиблими.

Сам мужчина переселенец из Крыма. На Майдане был ранен, поэтому госпиталь отправил его на лечение в санаторий. В Киеве у Сервера ни друзей, ни родственников не было, поэтому после выписки ему как Герою Майдана выделили комнату в общежитии. Там прожил год, после мужчину попросили оттуда.

Сервер Абибулаев, переселенец из Крыма:

На російській мові кажуть, я - мовою оригіналу. До двенадцати часов тебе время, собирайся и покидай наше общежитие. Я кажу: почекайте у мене є довідка. Мене сюда направили, я не сам сюда пришел. Я не знаю вас і так дальше. Все, разговор закончен, до двенадцати часов не выйдешь - мы тебя выкинем. И дверь вот так грубо закрили.

Спорить, говорит Сервер, не стал, собрал вещи и покинул общежитие. Не дождавшись никакой поддержки от чиновников, мужчина пошел на крайний шаг, объявил голодовку. Протестовал на Майдане Независимости на протяжении 46 дней. Акция протеста закончилась тем, что его избили люди в военной форме. Из-за ударов мужчина потерял сознание и оказался в больнице.

Сервер Абибулаев, переселенец из Крыма:

Знову ж таки я підкреслюю, що воєнная форма, але без ніяких знаків. Я знаки знаю, узнаю якісь, було б наприклад українське щось, батальйон якийсь, а то нічого просто в воєнній формі.

После выписки мужчина поехал на вокзал. И вот так почти три года жил то в одном зале, то в другом. На протяжении всего времени он продолжал обращаться к службам и органам власти, что бы ему как переселенцу, выделили жилье.

Сервер Абибулаев, переселенец из Крыма:

Тобто, меня скрізь, везде знают. Знают, хто такий Сєрвер, поранений майдановець, але коли діло до того аби дати житло, завжди щось придумується.

На Майдане Независимости мужчина познакомился с Николаем, пенсионером из Харькова. Сейчас он живет у него. Что делать дальше, не понимает. Зато в облгосадминистрации говорят – ему нужно официально обращаться к органам социальной защиты или в городской совет. Также можно прийти на прием граждан в ХОГА, но он возобновится только после завершения карантина. Поэтому, пока что Серверу придется продолжить жить у товарища и надеяться на то, что в Харькове он найдет свой угол. Ведь в Киеве он познакомился с женщиной и полюбил ее. Теперь мечтает, что когда у него будет собственное жилье, он сможет сделать ей предложение и привести в свой дом.





Агентство Телевидения Новости